The Midnight Sky bei Netflix: Das Ende erklärt und alle wichtigen Fragen beantwortet

Wenn ihr beim Sci-Fi-Film The Midnight Sky bei Netflix kurz nicht aufpasst, wirkt das Finale verwirrend. Wir erklären das Ende des Sci-Fi-Films und beantworten alle wichtigen Fragen.

Es folgen harte Spoiler zu The Midnight Sky: Was passiert am Ende von George Clooneys Netflix-Blockbuster? The Midnight Sky bei Netflix wurde im Dezember 2020 veröffentlicht und erzählt auf drei Ebenen eine recht simple Vater-Tochter-Geschichte. Wären da nicht der Weltuntergang im Hintergrund und tausende Kilometer Entfernung zwischen den Figuren.

Zudem verwirrt uns der Film mit einem eleganten, aber gemeinen Trick, um seine emotionale Auflösung möglichst lange hinauszuzögern. Am Ende von The Midnight Sky passiert sehr viel in sehr kurzer Zeit. Eine Erklärung kann hier hilfreich sein. Deshalb findet ihr im Folgenden einen Überblick der größten Fragen und Antworten – geordnet nach absteigender Wichtigkeit.

Das Ende von The Midnight Sky erklärt: Die Astronautin Sully ist Augustines Tochter

In seinem Finale führt The Midnight Sky seine 3 Erzählebenen zusammen:

Die Ereignisse auf dem Raumschiff Æther mit der erwachsenen Iris Sully.

Æther mit der erwachsenen Iris Sully. Augustines verzweifelter Kampf auf der Erde mit Iris (Sully) als Phantom-Kind.

mit Iris (Sully) als Phantom-Kind. Die Rückblenden zum jungen Augustine (Ethan Peck), der seine Familie für seine Karriere opferte.

Am Ende von The Midnight Sky erfahren wir in einem emotionalen Dialog zwischen Iris Sully und Augustine Lofthouse, dass die Tochter ihrem Vater nacheiferte. Augustine wusste die ganze Zeit, dass seine Tochter auf der Æther ist.

Die Erscheinung ihrer kindlichen Version diente im Grunde als zusätzliche Motivation. Immerhin schleppt der Wissenschaftler sich abgemagert und mit Krebs im Endstadium durch eine Eiswüste und scheinbar giftige Luft. Da ist etwas Inspiration nur willkommen.

Der versteckte The Midnight Sky-Twist: Wer ist das Mädchen am Anfang?

Jetzt kommen wir zu den ersten 10 Minuten, in die Regisseur und Hauptdarsteller Clooney eine freche Täuschung einbaute. Wir sehen eine Mutter, die verzweifelt nach einem Mädchen namens Ana ruft. Eine andere Frau beruhigt sie: Sie hätte gesehen, wie Ana in einen anderen Hubschrauber zur Evakuierung gestiegen sei.

Der Ausgang erscheint hier recht deutlich: Das Mädchen wurde doch auf der Station vergessen. Schon aus den Trailern wissen wir, dass George Clooney seinen Kampf mit einem Mädchen im Schlepptau bestreitet. Wir sollen denken, dass es sich bei dem vermissten Mädchen um jene Iris (Caoilinn Springall) handelt, die kurz danach Augustine in der Station begegnet.

Ohne diese Vermissten-Szene wäre Iris im Verlauf des Films viel einfacher als Phantom identifizierbar gewesen. Immerhin spricht sie nicht und taucht aus dem Nichts auf.

Sie hat zudem nur wenige Momente, in denen sie allein im Bild ist, was häufig ein Hinweis darauf ist, dass Figurenerscheinungen an die Wahrnehmungen anderer Figuren gekoppelt sind. Siehe Fight Club oder A Beautiful Mind, die ebenfalls mit Geisteskonstrukten ihrer Hauptfiguren arbeiten.



Das Mädchen Ana ist in The Midnight Sky also nur eine Nebelkerze, die uns von der Realität ablenken soll.

Stirbt Augustine am Ende von The Midnight Sky?

Mit großer Sicherheit. Augustine hat seine letzte Aufgabe erledigt. Er rettet die Tochter, die er nie richtig angenommen hat – und sicherte nebenbei durch seine Warnung das Fortbestehen der Menschheit. Seine Tochter schildert ihm die Oberfläche des Planeten, den er nur aus der Ferne sah.

Er macht seinen Frieden. Mitten im Gespräch bricht der Kontakt ab. Womöglich starb Augustine in diesem Moment. Er würde so oder so früher oder später seiner Krankheit oder der Katastrophe auf der Erde zum Opfer fallen.

Was ist auf der Erde passiert: Sterben die beiden Astronauten?

Das führt uns zur größten Frage des Films. Wir sehen nur, wie Sanchez (Demián Bichir) und Mitchell (Kyle Chandler) in die Erdatmosphäre eintreten, etwa in dem Moment, als Augustine verschwindet. Was sie auf der Erde erwartet, verrät der Film nie eindeutig.

Auf der Erde scheint sich eine Art Gas oder giftige Strahlung zu verbreiten, die die Menschheit zu großen Teilen (oder vollständig) auslöschte. Sicher ist nur, dass die Katastrophe menschengemacht ist.

Die Æther kann keinen Kontakt zu Mission Control aufnehmen und erhält auch sonst keine Reaktion. Außer von Augustine. Es sieht alles danach aus, dass die zurückkehrenden Astronauten nur der Tod erwartet – ihr eigener und der ihrer Familien.

The Midnight Sky: Die letzten Menschen – Wie geht es weiter mit Sully und Adewole?

Nach allem, was wir mutmaßen können, handelt es sich am Ende von The Midnight Sky bei Sully und Adewole um die letzten verbliebenen Menschen. Mit leerem Blick realisieren sie ihre Verantwortung.

Dann machen sie sich mit großem Ernst an die Arbeit: Die Rückkehr zu K23, dem lebensfreundlichen Planeten, den Augustine entdeckte und der die neue Heimat seiner Tochter und der Menschheit wird.

