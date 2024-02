The Night Agent Staffel 2: Erstes Bild vom Netflix-Set zeigt jetzt schon entscheidende Veränderung

Der Netflix-Hit The Night Agent meldet sich mit dem ersten Bild von den Staffel 2-Dreharbeiten zurück. Das simple Foto versteckt zwei große Veränderungen für den Serien-Erfolg.

Die Fortsetzung zu einem der größten Serien-Hits 2023 ist in vollem Gange. The Night Agent hat mit einem ersten Set-Bild den Dreh der zweiten Staffel eingeläutet. Gabriel Basso ist die Last der neuen Folgen anzusehen. Denn der Netflix-Hit steht unter großem Druck und wird sich in Zukunft grundlegend wandeln.

Hinter dem ersten Staffel 2-Bild von The Night Agent stecken große Veränderungen

The Night Agent drehte sich in Staffel 1 um den rangniedrigen FBI-Mitarbeiter Peter Sutherland (Basso), der durch Elite-Agenten wie Rose (Luciane Buchanan) in eine mörderische Verschwörung hineingezogen wird. In Staffel 2 gehört er nun selbst zum Kader der Top-Spione und bestreitet eigene Missionen. Außerhalb der USA offenbar, wie das erste Bild vom Staffel 2-Set auf Twitter andeutet.

Zu sehen ist lediglich Basso, der eine Filmklappe in die Kamera hält. Der Staffel 1-Drehort Washington D.C. ist aber offenbar einem neuen Setting gewichen. Wie Deadline berichtet, soll Staffel 2 vor allem in New York City und Thailand gedreht werden. Nach Washington wird die Serie aber auch in den neuen Folgen zurückkehren.

Laut Netflix -Auswertung war The Night Agent 2023 die beliebteste Serie des Streamingdienstes. Der Deadline-Analyse zufolge resultieren aus dem Erfolg mehrere große Veränderungen.

Das sind die neuen The Night Agent-Stars in Staffel 2 des Netflix-Hits

Zum einen hat Netflix das Budget der Serie offenbar so weit aufgestockt, dass jetzt auch internationale Locations wie Thailand genutzt werden können. Viele Fans werden sich über die Abwechslung freuen.

Auf der anderen Seite gehen die Macher der Serie aber auch ein gewisses Risiko ein: Bei Staffel 1 konnten sie sich noch auf die gleichnamige Buchvorlage von Matthew Quirk verlassen, einen Folgeroman gibt es allerdings nicht. Die Story von Staffel 2 wurde also extra für die Serie verfasst. Kann sie den ersten Folgen das Wasser reichen?

Wann kommt The Night Agent Staffel 2 zu Netflix?

Eine weitere Herausforderung ist der straffe Zeitplan für Staffel 2 des Netflix-Hits. Der Streamingdienst will alle zehn neuen Folgen noch 2024 veröffentlichen, was aufgrund aufwendiger Actionszenen, internationaler Drehorte und der Synchronarbeit für diverse Zielländer nicht einfach wird. Ein genauer Starttermin existiert noch nicht.

An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden.

