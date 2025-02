The Night Agent von Platz 1 der Netflix-Charts gestürzt – Crime-Serie über vermissten Teenie ist schuld

Zwei Wochen nach dem Start der 2. Staffel von The Night Agent muss die düstere Agenten-Serie einen herben Rückschlag in den Streaming-Charts von Netflix einstecken.

Mit The Night Agent kehrte im Januar eine der größten Netflix-Serien in der Geschichte des Streamers zurück. Entsprechend hoch waren die Erwartungen: Kann die 2. Staffel die Rekorde der Debütrunde übertreffen? Noch ist es zu früh, um ein finales Urteil zu fällen. Jetzt steht allerdings die erste Niederlage in den Netflix-Charts fest.

Thronte The Night Agent seit seiner Rückkehr unangefochten auf Platz 1 der beliebtesten Serien bei Netflix, hat sich in den vergangenen Stunden ein anderes Original nach vorne gekämpft und macht den neuen Abenteuern von Peter Sutherland die Spitzenposition streitig. Die Rede ist von der schwedischen Krimi-Serie Die Åre-Morde.

The Night Agent nicht mehr auf Platz 1 in den Netflix-Charts: Was steckt hinter Die Åre-Morde?

Die Åre-Morde ist tatsächlich gestern erst frisch gestartet, konnte offenbar aber ein großes Interesse beim Netflix-Publikum auf sich ziehen. Die Geschichte basiert auf der Polarkreis-Reihe von Viveca Sten und handelt von der Polizistin Hanna Ahlander, die eigentlich suspendiert wurde, nun jedoch auf eigene Faust ermittelt.

Die Geschichte entführt in ein Skiresort, wo Ahlander den Fall einer verschwundenen Jugendlichen untersucht. Unterstützt wird sie dabei von dem zuständigen Ermittler Daniel Lindskog. Die 1. Staffel umfasst fünf Episoden und verfilmt gleich zwei Bücher: Kalt und still (im Original: Offermakaren) sowie Tief im Schatten (Dalskuggan).

Die Åre-Morde ist die neue Nummer 1 bei Netflix, doch The Night Agent sollte man nicht unterschätzen

Die große Frage ist, wie lange sich Die Åre-Morde auf Platz 1 der Netflix-Charts halten kann. Schafft es die Serie, über einen längeren Zeitraum hinweg neue Zuschauende zu finden, oder handelt es sich um einen Start, der vor allem in den ersten Tagen für Aufmerksamkeit sorgt und danach zügig aus der Top 10 verschwindet?

The Night Agent hat in der Vergangenheit bewiesen, dass sich die Serie mehre Wochen in der Top 10 festbeißen kann. Womöglich übernimmt sie sogar wieder die Führung in den Netflix-Charts, wenn Abonnent:innen die fünf Episoden von Die Åre-Morde durchgebingt haben. Nicht zuletzt trumpft The Night Agent mit doppelter Folgenanzahl auf.