The Politician Staffel 2 - Wann & wie geht die Netflix-Comedy weiter?

Nur 8 Episoden umfasst die 1. Staffel von Netflix' Polit-Comedy The Politician. Wann und wie es mit Payton Hobart in der 2. Staffel weitergeht, erfahrt ihr hier.

Die kreativen Köpfe hinter Glee und American Horror Story haben mit The Politician ihre erste Netflix-Serie veröffentlicht, die uns mit comichaften Figuren, Witz und Herz überzeugen konnte. Die politischen Machtkämpfe des intriganten Schülers Payton (Ben Platt) in Staffel 1 waren allerdings erst der Anfang einer größeren Geschichte, die mit einer bereits bestellten 2. Staffel fortgesetzt wird.

Wann startet die 2. Staffel von The Politician auf Netflix?

Netflix bestellte bereits im Frühjahr 2018 gleich 2 Staffeln von Ryan Murphys Politsatire The Politician, die er gemeinsam mit Ian Brennan und Brad Falchuk kreierte. Fans von Paytons Intrigen können sich also auf eine 2. Staffel freuen, die 7 Episoden umfassen wird. The Politician - Staffel 2 startet am 19. Juni 2020 bei Netflix.

So geht es mit The Politician in Staffel 2 weiter

Auch wenn Payton Hobarts perfektem Plan, Präsident der USA zu werden, vorerst große Steine in den Weg gelegt wurden, eröffnet sich ihm am Ende der 1. Staffel von The Politician eine neue Möglichkeit, sein Ziel doch noch zu erreichen.

Trailer zu The Politician Staffel 1 auf Netflix:

The Politician - S01 Trailer (Deutsch) HD

Nach einem Zeitsprung von 3 Jahren lebt Payton nun als Alkoholiker und NYU-Student in New York, wo er im Finale von Staffel 1 die Chance ergreift, einen neuen Wahlkampf zu bestreiten: er tritt gegen Staatssenatorin Dede Standish (Judith Light) an, die bisher konkurrenzlos war.



Gemeinsam mit seinen ehemaligen Freunden und Feinden der Saint Sebastian High School trommelt Payton nun sein Wahlkampfteam zusammen, um gegen Standish und ihre nicht zu unterschätzende Kampagnenmanagerin Hadassah Gold (Bette Midler) anzutreten. Was Payton allerdings nicht weiß, ist, dass die Senatorin von einem ehrgeizigen Politiker ins Auge gefasst wurde, um seine Vizekandidatin in der kommenden Präsidentschaftswahl zu werden.

Sollte Payton also in der 2. Staffel von The Politician zum Staatssenator von New York gewählt werden, stehen seine Chancen gut, in der nächsten Präsidentschaftswahl eine wichtige Rolle zu spielen, auch wenn es vorerst nur um das Amt des Vizepräsidenten geht. Sein Ziel Washington lag noch nie in derart greifbarer Nähe.

Konnte euch die 1. Staffel von The Politician überzeugen?