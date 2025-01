In 5 Tagen startet die brandneue Staffel von The Rookie in Deutschland – aber es gibt einen Haken

The Rookie Staffel 7 startet kurz nach der US-Premiere in Deutschland bei WOW, allerdings nur in der Originalfassung. Die Synchronfassung kommt aber früher als gedacht.

Endlich geht die Jagd nach den Kriminellen in Los Angeles weiter. Nathan Fillion ist ab 7. Januar in den USA und kurze Zeit später auch in Deutschland zurück als Gesetzeshüter John Nolan in The Rookie. Nur drei Tage nach Premiere sind die Folgen schon in Deutschland verfügbar.

Der Haken ist allerdings, dass ihr für die deutsche Fassung noch etwas länger warten müsst.

Dann startet The Rookie Staffel 7 auf Englisch und auf Deutsch bei WOW

Nachdem die 6. Staffel von The Rookie wegen des großen Hollywood-Doppelstreiks nur halb so lang ausgefallen ist und nach hinten geschoben wurde, mussten wir auch auf Staffel 7 länger warten als gedacht. Eine Freude ist allerdings der früher deutsche Start der brandneuen Folgen. Alle wichtigen Daten zum Start von The Rookie Staffel 7:

7. Januar 2025: Folge 1 feiert in den USA Premiere

Folge 1 feiert in den USA Premiere 10. Januar 2025: Folge 1 ist in Deutschland im Originalton bei WOW zu streamen

Folge 1 ist in Deutschland im Originalton bei WOW zu streamen 24. Januar 2025: Folge 1 läuft um 20.15 Uhr bei Sky One in der deutschen Synchronfassung und ist danach bei WOW zu streamen

Demnach dauert es nur knackige zweieinhalb Wochen, bis die brandneue The Rookie-Folge nach der US-Premiere bei uns auf Deutsch zu streamen ist. Das ist ein absoluter Rekord. Zur Freude der Fans gibt es nicht nur eine zackige Synchronisation, sondern auch eine zügige wöchentliche Ausstrahlung ohne große Pausen dazwischen.

Ebenfalls gute Nachrichten sind, dass Staffel 7 von The Rookie wieder episodischer werden soll und somit zu einer der größten Stärken zurückkehrt, nachdem Staffel 6 sie aus den Augen verloren hatte.

In Staffel 7 von The Rookie wird sich einiges verändern

Die guten Nachrichten zuerst: Staffel 7 von The Rookie soll wieder episodischer werden und somit zu einer der größten Stärken zurückkehren, die Staffel 6 komplett aus den Augen verloren hatte. Auch erwarten uns mit Patrick Keleher und Deric Augustine zwei sympathische Neuzugänge, die ihr hier begutachten könnt:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Instagram, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Instagram Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Die schlechte Nachricht ist, dass wir auf Hauptdarsteller Tru Valentino verzichten müssen, der The Rookie zwischen Staffel 6 und 7 den Rücken gekehrt hat. Jenna Dewan, die John Nolans Ehefrau Bailey spielt, steigt zudem erst später in Staffel 7 ein, da sie für eine reale Babypause etwas Dreh-Auszeit benötigte.

Podcast-Tipp für The Rookie-Fans: Warum die Serie so beliebt ist

Im Moviepilot-Podcast Streamgestöber diskutieren wir, was The Rookie eigentlich so populär macht:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Neben dem klassischen Nathan Fillion-Humor fährt The Rookie auch viel authentisch wirkende Polizeiarbeit und Streifenfahrten auf, die in den Bann ziehen. Um ein ganz spezielles Problem kommt aber auch diese Cop-Serie nicht drumherum.