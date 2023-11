The Rookie-Enttäuschung für Fans: Staffel 6 kommt, aber jetzt gibt es trotzdem eine schlechte Nachricht

Nach bislang fünf Staffeln ist die Zukunft von The Rookie schon gesichert. Während die Serie definitiv weitergeht, sieht es für den Ableger schlechter aus.

Nach vier Staffeln wurde der Serien-Hit The Rookie um ein wichtiges Spin-off erweitert. The Rookie: Feds war nicht nur ein Ableger, der unabhängig von der Hauptserie läuft. Die Episoden der aktuellen 5. Staffel The Rookie wechselten sich immer wieder mit Ereignissen aus Feds ab. In der bestätigten 6. Staffel der Hauptserie wird das nicht mehr so sein. Das Spin-off geht nicht weiter.

The Rookie-Spin-off wurde vom Sender abgesetzt

Laut Deadline wurde der Rookie-Ableger vom Sender ABC nicht für eine 2. Staffel verlängert. Auch wenn die Einschaltquoten nicht mit der Mutterserie mithalten konnten, zeigten die Zahlen zuletzt noch einen positiven Trend. Das Spin-off war in der 1. Staffel extra mit The Rookie durch Crossover-Events verbunden. Dabei gab es folgende Kombinationen:

The Rookie Staffel 5 Folge 4 & The Rookie: Feds Staffel 1 Folge 4



The Rookie Staffel 5 Folge 10 & The Rookie: Feds Staffel 1 Folge 10

The Rookie Staffel 5 Folge 17 & The Rookie: Feds Staffel 1 Folge 17

The Rookie Staffel 5 Folge 21 & The Rookie: Feds Staffel 1 Folge 21

Wann startet die 6. Staffel The Rookie?

Die 6. Staffel der Mutterserie wurde im April 2023 verkündet. Ein Startdatum ist noch nicht bekannt. In Deutschland stehen die ersten 4 Staffeln The Rookie bei Netflix als Stream zur Verfügung. Staffel 5 und die 1. Staffel des Spin-offs The Rookie: Feds könnt ihr im Streaming-Abo von Skys WOW * schauen.

