The Rookie-Fans wollen für Staffel 7 nur eine Sache: "Wenn ihr Chenford das nicht hinkriegt, verklage ich euch"

The Rookie Staffel 7 steht in den Startlöchern und die Fans wünschen sich vor allem eine Sache für die neuen Folgen: dass Traumpaar Chenford wieder zusammenkommt.

Über Jahre hinweg haben The Rookie-Fans Tim Bradford (Eric Winter) und Lucy Chen (Melissa O'Neil) als Kolleg:innen im Team der LAPD zugeschaut und sich gewünscht, dass den beiden Serienfiguren wie Schuppen von den Augen fällt, was den Zuschauer:innen schon lange klar war: dass sie zusammengehören.

Für viele Anhänger:innen ging also ein großer Traum in Erfüllung, als Tim und Lucy in Staffel 5 tatsächlich zusammenfanden. Umso dramatischer entfaltete sich für die Rookie-Community dann aber auch die Trennung des Traumpaars in Staffel 6. Für die kommende 7. Season ist für die Fans somit sonnenklar, was sie sich mehr als alles andere wünschen.

The Rookie-Fans wollen Chenford in Staffel 7 zurück

So ließen es sich zahlreiche The Rookie-Fans nicht nehmen, unter das Drehstart-Foto von Eric Winter zu Staffel 7 lautstark zu kommentieren, dass sie sich eine Wiedervereinigung von Tim und Lucy in den neuen Folgen wünschen.

So schrieb ein Fan etwa, "Chen und Tim. Das ist, was wir wollen", während ein anderer kommentierte, "Eric, ich brauche Chenford in dieser Staffel zurück." Eine weitere Anhängerin erklärte sogar, radikale Maßnahmen zu ergreifen, wenn sich der Wunsch nicht erfüllen sollte: "Wenn ihr Chenford nicht hinkriegt, verklage ich euch."

Erst im Mai erklärte Eric Winter gegenüber Hello! Magazine , dass für Tim und Lucy in Staffel 7 eine schwierige Phase ansteht, in der sie sich nach der Trennung als Kolleg:innen wiederbegegnen:

Wir werden Tim und Lucy sehen, wie sie weiter lernen, ihre Gefühle zu navigieren, während sie ihren Job machen. Wir sehen sie an einem Punkt, an dem sie gezeigt haben, dass sie sich umeinander sorgen, und jetzt müssen sie herausfinden: 'Können wir einander Freiraum geben, unseren Job machen und unsere Gefühle an einem sicheren Platz lassen, aber auch nichts überstürzen und hoffen, dass die andere Person sich nicht entfernt?'

Womöglich tragen die lautstarken Fan-Wünsche für weitere Staffeln auch noch Früchte. Denn, dass Chenford in Staffel 5 überhaupt zusammengefunden hat, wurde schon maßgeblich von den Fans beeinflusst. Wir dürfen also gespannt sein, wie es für das Traumpaar weitergeht. Staffel 7 soll 2025 auf ABC losgehen.

Die Serie mit Nathan Fillion als Polizei-Quereinsteiger in Los Angeles läuft bereits in der 6. Staffel und erzielt Top-Quoten. In dieser Episode von Streamgestöber erklären wir, warum das so ist. Was macht The Rookie im Vergleich zu den NCIS', FBIs und SWATs dieser TV-Welt so originell?