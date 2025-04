The Rookie löst in Staffel 7 endlich eine fünf Jahre alte Frage: Deshalb endete die Beziehung von Tim und Rachel

Nach Staffel 2 von The Rookie ist Tims Ex-Freundin Rachel spurlos aus der Serie verschwunden. Staffel 7 löst das Rätsel, wie die Beziehung endete.

Bevor Tim und Lucy zum absoluten Traumpaar Chenford in The Rookie avancierten, hatten beide in der Serie andere Beziehungen. Eine der frühen Partnerinnen von Tim (Eric Winter) war Rachel (Jasmine Mathews), die im Finale von Staffel 2 für ihren Traumjob nach New York zog und eine Fernbeziehung mit Tim eingehen wollte. Danach verschwand Rachel jedoch spurlos aus der Serie und wurde auch von Tim nie wieder erwähnt. Tim trat ab Staffel 3 als Single auf, bevor er anfing, Ashley und später Lucy zu daten.

Folge 3 von Staffel 7 löst nun nach fünf Jahren das Rätsel um Tims und Rachels Beziehungsende.

The Rookie Staffel 7 bringt Tims Ex-Freundin Rachel zurück: Das wurde aus der Beziehung nach Staffel 2

In der 3. Episode der 7. Staffel mit dem Titel Out of the Box (im Original: Out of Pocket) taucht Rachel bei der Midwilshire Station auf, um ihre gute Freundin Lucy (Melissa O'Neil) zu sehen. Sie erklärt, dass ihr Leben in New York aus den Fugen geraten sei und sie ohne Job und Wohnung dastehe. Lucy nimmt ihre alte Bekannte natürlich sofort bei sich auf. So ist auch ein Aufeinandertreffen zwischen Rachel und Tim vorprogrammiert, das zunächst recht unangenehm beginnt.

Wir erfahren, dass Rachel Tim damals einfach geghostet hatte. Jetzt erhalten die beiden endlich die Chance, vergangene Wunden zu heilen.

Die Folge suggeriert, dass Rachel in Staffel 7 weiterhin eine Rolle spielen wird, da sie bei Lucy unterkommt und in ihr eine emotionale Stütze findet. Tatsächlich tritt sie in der gesamten Staffel immer mal wieder mit kleineren Handlungssträngen in Erscheinung. Gleichzeitig reflektieren die beiden über das Beziehungsende von Tim und Lucy, das Rachel bestürzt aufnimmt.



So könnt ihr The Rookie Staffel 7 schauen

Die 7. Staffel von The Rookie ist im Januar in den USA auf ABC gestartet. Kurz darauf war der Auftakt im englischen Originalton auch hierzulande als Stream abrufbereit. Und bereits seit dem 24. Januar 2025 gibt es die neuen Folgen immer freitags auch als deutsche Synchronfassung auf WOW * im Abo. Dort erschienen sie im Wochentakt und am 30. Mai gibt es mit Folge 18 bereits das Finale – auf Deutsch – zu sehen.

