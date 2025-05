Tim und Lucy sollten schon in der 1. Staffel The Rookie zusammenkommen: Deshalb durften sie nicht

Tim und Lucy sind eines der größten Highlights von The Rookie. Ab Staffel 4 knisterte es endlich, doch manche Drehbuchschreiber:innen wollten das schon viel früher. Wo lag das Problem?

The Rookie läuft seit mittlerweile 7 Staffeln, und die 8. Staffel ist in Planung. Um eine so langlebige Serie spannend zu halten, müssen die Macher:innen genau wissen, welche Charaktere wie entwickelt werden. Im Falle von The Rookie hat Serienschöpfer Alexi Hawley (Castle) die Fäden in der Hand und von Beginn an ein genaues Auge auf die Polizei-Anfängerin Lucy (Melissa O'Neil) und ihren Ausbilder Tim (Eric Winter).

Erst am Ende der 4. Staffel The Rookie küssen sie sich das erste Mal, wenn sie undercover sind. Hawleys Team wollte die beiden schon viel früher als Paar sehen, aber Hawley selbst wusste die Anziehung der beiden noch besser zu nutzen.

The Rookie-Schöpfer sprach zu Beginn ein Lucy-und-Tim-Verbot aus: Die Zeit war noch nicht reif

Bei einem Interview mit Screen Rant im Jahr 2022 plaudert The Rookie-Drehbuchschreiber und -Regisseur Robert Bella aus dem Nähkästchen. Am spannendsten sind seine Anekdoten aus dem Writers' Room, wo Serien entstehen und Storylines gesponnen werden. Bella war von Anfang bei The Rookie dabei. Screen Rant fragte ihn, wie es denn überhaupt zu der Beziehung von Chenford (Lucy Chen + Tim Bradford) kam:

Ich denke, es war eine Kombination aus der natürlichen Chemie der beiden Schauspieler:innen, und wenn du Serien-Drehbuchschreiber bist, und vor allem wenn du Alexi als Showrunner hast, hoffst du, dass sich die Dinge in eine unwiderstehliche Richtung entwickeln.

Schließlich hätten die beiden Figuren auch in ganz andere Richtungen entwickelt werden können. Da Eric Winter und Melissa O'Neil aber von Beginn an eine so glaubwürdige freundschaftlich-knisternde Anziehung hatten, die Fans an der Stange hält, wollte Hawley es rauszögern. Und das aus gutem Grund.

Robert Bella erinnert sich:

In Staffel 1 sagten wir im Writers' Room alle 'und dann küssen sich Tim und Lucy!' und Hawley meinte, 'Nein, zu früh.', und in Staffel 2 sagten wir 'und dann küssen sich Tim und Lucy!' und er meinte 'Nein, nein. Vielleicht in Staffel 5.'

In Staffel 4 ergab sich im Finale allerdings ein verfrühtes Fenster für den ersten Kuss. In Episode 22 mit dem Titel In der Einöde sind Tim und Lucy undercover und können den Kuss auf diese Art rechtfertigen. Auch Hawley sah eine Chance, die Leute für eine Beziehung zwischen den beiden anzuheizen. Bella erzählte:

Endlich machen wir eine Undercover-Episode und er meinte 'Okay, ja. Tim und Lucy küssen sich.' Alexi ist wirklich clever bei diesen Entscheidungen. Er interessiert sich immer für die Sehnsucht.

Sobald Figuren nach langem Schmachten endlich zusammen sind, würde das Interesse beim Publikum verfliegen, erklärt Bella. Alexi Hawley jedoch nutzte den Kuss, um Fans noch weiter anzustacheln – da Lucy und Tim nach dem Undercover-Kuss natürlich noch lange nicht glücklich zusammen sind. Wo Tim und Lucy derzeit stehen, erfahrt ihr in unserem großen Chenford-Artikel zum Finale der 7. Staffel. Hawley will sie nach eigener Angabe nicht länger unnötig quälen.

Podcast-Tipp: The Rookie & 6 weitere Serien mit schrecklichen Figurentoden

Mit dem Tod von Jackson West (Titus Makin) hat uns The Rookie einen ordentlichen Schock versetzt. In dieser Podcastfolge von Streamgestöber sprechen wird über 7 Figurentode, die verheerenden Auswirkungen auf ihre Serien hatten:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Die besprochenen Serientode reichen von The Walking Dead über The Rookie und Yellowstone bis zu den aktuellen Staffeln von The Last of Us und 9-1-1. Während manche Serienerzählung durch den Schockeffekt besser wurde, gibt es auch Charakterabschiede, die von Fans (zu Recht) harsch kritisiert wurden.