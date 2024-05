The Rookie Staffel 6 jetzt komplett im Stream, aber die Folgen-Anzahl ist eine bittere Enttäuschung

Lange müsssen The Rookie-Fans in Deutschland nicht auf das Finale der 6. Staffel warten. Seit heute könnt ihr alle neuen Folgen mit Nathan Fillion am Stück schauen.

The Rookie hat seine 6. Staffel erfolgreich abgeschlossen. Die beliebte Polizei-Serie mit Nathan Fillion in der Hauptrolle flimmert seit 2018 über die heimischen Bildschirme und hat im Lauf der Jahre sogar ein (kurzlebiges) Spin-off erhalten. Inzwischen liegt der Fokus aber wieder auf der Hauptserie – und die könnt ihr jetzt komplett streamen.



Am Dienstag wurde das Finale der 6. Staffel von The Rookie in den USA auf dem Sender ABC ausgestrahlt. Keine 24 Stunden später kommt die neue Folge nach Deutschland und landet im Streaming-Katalog von WOW. Dem großen Binge-Marathon steht nichts mehr im Weg. Ab 12 Uhr könnt ihr alle sechs Staffeln von The Rookie streamen.

The Rookie Staffel 6 komplett bei WOW streamen: 10 neue Folgen mit Nathan Fillions Polizist John Nolan

So schön es ist, dass The Rookie zeitig seinen Weg ins hiesige Streaming-Geschehen gefunden hat. Einen Kompromiss müssen wir – wie alle Fans – eingehen: Die 6. Staffel umfasst nur zehn Episoden und ist damit nur halb so lang wie die vorherigen Staffeln. Der Grund dafür ist der Doppelstreik, der Hollywood letztes Jahr fest im Griff hatte.

ABC Nathan Fillion in The Rookie

Über mehrere Monate hinweg gingen 2024 Drehbuchautor:innen und Schauspieler:innen auf die Straße, um für bessere Arbeitsverhältnisse zu kämpfen. Dieser Umstand führte dazu, dass etliche Produktionen komplett stillstanden. Im Fall von The Rookie werden wir die Auswirkungen sogar noch in der 7. Staffel zu spüren bekommen.

Wann startet The Rookie Staffel 7? Und wo kann man The Rookie in Deutschland schauen?

Die 7. Staffel von The Rookie hat noch kein offizielles Startdatum. Voraussichtlich müssen wir bis 2025 warten, ehe die Geschichte weitergeht. Bis dahin könnt ihr die 6. Staffel bei WOW und Sky schauen. ZDFneo zeigt aktuell die 5. Staffel im Free-TV. Die gibt es auch im Streaming-Angebot von Disney+. Netflix bietet derweil die ersten vier Staffeln an.

