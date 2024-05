Free-TV-Premiere von The Rookie geht mit 2 neuen Folgen weiter und entfesselt großen Bandenkrieg

Heute schlagen wir die nächsten zwei Kapitel der Free-TV-Premiere von The Rookie Staffel 5 bei ZDFneo auf. In Folge 11 und Folge 12 spielt der Tod eine besondere Rolle.

Nachdem das Finale der 6. Staffel von The Rookie in den USA ausgestrahlt wurde und inzwischen auch in der hiesigen Streaming-Landschaft eingetroffen ist, wenden wir uns heute wieder der linearen Verfügbarkeit der beliebten Polizei-Serie zu. ZDFneo setzt nämlich die Free-TV-Premiere von Staffel 5 fort.

Seit einigen Wochen zeigt der Sender jeden Donnerstag zwei neue Kapitel von The Rookie. Heute werden Folge 11 und Folge 12 direkt hintereinander ausgestrahlt. Wie gewohnt beginnt der Mini-Marathon um 20:15 Uhr und geht bis 21:35 Uhr. Hier erfahrt ihr die wichtigsten Infos zu den neuen Episoden und ihren Sendeterminen.

Alle wichtige Infos zur Free-TV-Premiere von The Rookie: Heute Abend kommen Staffel 5, Folge 11 und 12

Es wird dramatisch, aufregend und berührend: Die 5. Staffel von The Rookie geht mit zwei Episoden weiter, die weder mit Spannung noch mit großen Gefühlen geizen.

Um 20:15 Uhr läuft The Rookie Staffel 5, Folge 11: Ein Bandenkrieg bestimmt die Ereignisse der ersten Episode, die heute Abend ausgestrahlt wird. Ehe sich Nolan (Nathan Fillion) und Juarez (Lisseth Chavez) versehen, finden sie sich zwischen den Fronten wieder. Chen (Melissa O'Neil) ermittelt derweil in einem Fall häuslicher Gewalt, der ihr sehr zu schaffen macht.

Um 20:55 läuft The Rookie Staffel 5, Folge 12: In der nächsten Episode werden Nolan und Juarez in ein Krankenhaus in Los Angeles gerufen. Dort sollen sie auf einen Häftling aufpassen, der eine Operation erwartet. Chen und Bradford (Eric Winter) kämpfen mit einem ganz anderen Problem. Sie können ihre Beziehung nicht länger geheim halten und überlegen, wie sie damit umgehen sollen.

ABC Lisseth Chavez und Nathan Fillion in The Rookie

Inzwischen stehen alle weiteren verbleibenden Sendetermine für die Ausstrahlung der 5. Staffel von The Rookie bei ZDFneo fest. Anfang Juli wird die letzte Episode gezeigt.

Die Sendetermine von The Rookie Staffel 5 bei ZDFneo:

Staffel 5, Folge 13 kommt am 6. Juni 2024



Staffel 5, Folge 14 kommt am 6. Juni 2024

Staffel 5, Folge 15 kommt am 13. Juni 2024

Staffel 5, Folge 16 kommt am 13. Juni 2024

Staffel 5, Folge 17 kommt am 20. Juni 2024

Staffel 5, Folge 18 kommt am 20. Juni 2024

Staffel 5, Folge 19 kommt am 27. Juni 2024

Staffel 5, Folge 20 kommt am 27. Juni 2024

Staffel 5, Folge 21 kommt am 4. Juli 2024

Staffel 5, Folge 22 kommt am 4. Juli 2024

Wo kann man The Rookie noch in Deutschland schauen?

Falls ihr The Rookie lieber streamen wollt, gibt es viele Möglichkeiten dazu. In der ZDF-Mediathek findet ihr etwa die Folgen der Free-TV-Premiere von ZDFneo. Alternativ könnt ihr die ersten fünf Staffeln bei Disney+ schauen. WOW bietet sogar alle sechs bisherigen Staffeln im Abo an. Nur Netflix hinkt hinterher. Da findet ihr bisher nur Staffel 1-4.

Jetzt streamen: Alle Staffeln von The Rookie bei WOW im Abo

Der Nachschub ist auch schon sicher. ABC hat The Rookie offiziell um eine 7. Staffel verlängert. Diese startet allerdings erst 2025 in den USA im Fernsehen.

