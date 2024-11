The Rookie Staffel 6 kommt endlich zu Disney+: Starttermin enthüllt und er ist ganz nah

Gute Neuigkeiten für The Rookie-Fans: Disney+ hat soeben den Start der 6. Staffel bekannt gegeben. Lange dauert es nicht mehr, bis ihr die neuen Folgen im Abo streamen könnt.

Während sich in den USA bereits der Start der 7. Staffel von The Rookie ankündigt, dürfen wir uns in Deutschland über die Ankunft der vorherigen Runde bei Disney+ freuen. Alle Episoden der 6. Staffel von The Rookie treffen bald bei dem Streaming-Dienst ein. Bisher waren sie hierzulande nur bei Sky und WOW im Abo verfügbar.

Wann startet The Rookie Staffel 6 bei Disney+?

Die 6. Staffel von The Rookie erscheint am 18. Dezember 2024 bei Disney+. Lange müssen wir also nicht mehr warten. Insgesamt gibt es zehn neue Episoden. Das ist für The Rookie-Verhältnisse sehr wenig, hat aber einen bestimmten Grund: Die 6. Staffel ist während dem großen Hollywood-Doppelstreik im Jahr 2023 entstanden.

Konkret gingen Drehbuchautor:innen und Schauspieler:innen über mehrere Monate auf die Straße, um für eine angemessene Vergütung im Zeitalter von Streaming und künstlicher Intelligenz zu kämpfen. Der Streik hat dazu geführt, dass viele Produktionen pausiert, verschoben und mitunter auch verkürzt werden mussten.

Mehr zum Serien-Phänomen The Rookie könnt ihr im Podcast nachhören:

The Rookie ist nur eine von vielen Serien, die in dieser Zeit unterbrochen wurde und im Anschluss Kompromisse eingehen musste. So erklärt sich, dass die 6. Staffel nur zehn statt der üblichen 20 bis 22 Episoden umfasst. Im Zuge der 7. Staffel wird das Episodenvolumen wieder gesteigert: 18 neue Kapitel befinden sich in Arbeit.

Nathan Fillion spielt nach wie vor die titelgebende Hauptrolle von The Rookie. Als Polizist John Nolan sorgt er in den Straßen von Los Angeles für Recht und Ordnung. Ihm zur Seite stehen u.a. Melissa O’Neil als Lucy Chen, Eric Winter als Tim Bradford und Alyssa Diaz als Angela Lopez. Geschaffen wurde die Serie von Alexi Hawley (State of Affairs).



Wo kann man The Rookie sonst noch streamen?

Die 6. Staffel von The Rookie feierte am 20. Februar 2024 ihre Premiere bei dem US-Sender ABC und lief bis zum 21. Mai 2024. Die deutsche Streaming-Premiere fand am 21. Februar 2024 bei WOW statt, die TV-Premiere mitsamt deutscher Synchronfassung folgte am 1. Mai 2024 bei Sky. Nun zieht Disney+ nach und nimmt die Serie ins Angebot.

Bei Netflix, Amazon Prime Video und MagentaTV müssen wir uns dagegen noch gedulden. Die beiden Streamer hängen in der Regel weit hinterher, wenn es um The Rookie geht. Aktuell findet ihr dort nur die ersten vier Staffeln der Serie. Diese könnt ihr derzeit auch komplett ohne Abo in der ZDF-Mediathek streamen.