The Rookie Staffel 6 wird Meilenstein feiern, den nur die wenigsten Serien schaffen: "Vielleicht die beste Rookie-Folge überhaupt"

The Rookie Staffel 6 ist endlich da. Und mit ihr ein ganz besonderer Meilenstein, den Produzent Alexi Hawley begeistert feiert. Es ist eine Errungenschaft, von der viele Serien nur träumen können.

The Rookie-Macher freut sich über Staffel 6-Folge: "So viel Spaß hatte ich noch nie"

The Rookie -Fans haben die Minuten gezählt. Staffel 6 der Hit-Serie ist angelaufen. Unter den neuen Folgen ist auch ein Meilenstein:Und sie soll unfassbar gut sein. Produzent Alexi Hawley kriegte sich vor lauter Freude kaum noch ein.

Wie Hawley im Dezember 2023 auf Twitter erklärte, haben die The Rookie-Macher innerhalb von Staffel 6 die 100. Folge der Serie gedreht. Laut Bleeding Cool handelt es sich dabei um die zweite Episode der Staffel, die im Original den Titel "The Hammer" trägt. Sie zu drehen, war laut Hawley eine einzigartige Erfahrung.



Vorsicht, Spoiler!

Episode 100 ist fertig. So viel Spaß hatte ich noch nie an einem Set, an dem wir gerade vielleicht die beste Rookie-Folge überhaupt gedreht haben. Ich kann es kaum erwarten, dass sie alle im neuen Jahr sehen.

Auf IMDb lässt sich bereits der grobe Inhalt der Episode nachlesen. John Nolan (Nathan Fillion) und Bailey Nune (Jenna Dewan) feiern ihre Hochzeit mit den Kolleg:innen. Ein anderer Teil der Story wird viele The Rookie-Fans aber viel mehr interessieren: Lucy Chen (Melissa O'Neil) und Tim Bradford (Eric Winter), die als Pärchen "Chenford" von großen Teilen der Community gefeiert werden, haben Beziehungsprobleme. Wird es also wirklich die beste Folge der Serie? Oder die traurigste?

Wann kommt The Rookie Staffel 6 nach Deutschland?

The Rookie Staffel 6 erscheint überraschenderweise fast zeitgleich zur US-Ausstrahlung in Deutschland. Am 21. Februar 2024 ist die erste Folge in englischer Sprache beim Streamingdienst WOW angelaufen, weitere Episoden folgen im Wochenrhythmus. Deutsche Untertitel sind ab dem 6. März verfügbar, die deutsche Synchronfassung kommt am 1. Mai.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden.

