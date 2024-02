29 Stunden-Kriegs-Epos von Steven Spielberg & Tom Hanks: Warum ihr Band of Brothers, The Pacific und Masters of the Air schauen solltet

Mit Master of the Air läuft aktuell eine neue Kriegsserie, die an den Erfolg von Band of Brothers und The Pacific anknüpft. Wir blicken im Podcast auf alle drei Serien und verraten, welche sich für wen lohnen.

Landkrieg, Inselkrieg, Luftkrieg: Tom Hanks und Steven Spielberg riefen vor 23 Jahren die hochgelobte Kriegsserie Band of Brothers ins Leben, der 2010 The Pacific folgte und zu der sich jetzt auch Masters of the Air gesellt. Wir blicken auf das Phänomen der Kriegs-"Unterhaltung", erklären euch den Hype der drei Erzählungen im Vergleich und stellen euch die Vorzüge der einzelnen Serien vor.



Entdeckt im Kriegsserien-Podcast die Welt von Band of Brothers

Mit bewusst gesuchter Realitätsnähe tat sich Band of Brothers im Jahr 2001 als Serien-Erfolg des Senders HBO hervor und ist auch über 20 Jahre später noch ein Kriegsserien-Meisterwerk. Die geistigen Nachfolger eiferten der detailgenauen Darstellung des Zweiten Weltkriegs ebenfalls nach, indem sie sich auf konkrete Veteranen-Erfahrungen stützten. Die neuste Serie Masters of the Air läuft aktuell bei Apple TV+ und überzeugt mit neuen Facetten des Perspektivwechsels ins Cockpit.

Aber egal, ob nun Dick Winter (Damien Lewis) seine Soldaten in verlustreichen Schlachten auf dem Landweg Richtung Deutschland führt, ob Robert Leckie (James Badge Dale) im Kampf gegen Japan von Insel zu Insel springt oder ob Buck Cleven und Bucky Egan (Austin Butler und Callum Turner) ihre Bomben in Luftgefechten abwerfen: Jede der drei Serien versteht es, die schrecklichen Erfahrungen vom Kameraden-Verlust bis zum verheerenden Absturz überzeugend in eine Serie zu bannen. Welche das Rennen als beste Kriegsserie macht? Da gehen unsere Meinungen auseinander. Lohnenswert sind aber alle drei.

Apple TV+ Masters of the Air

Wenn ihr die Kriegsserien noch nicht kennt, dann lasst euch im Podcast (spoilerfrei) überzeugen. Wenn ihr die insgesamt 29 zirka 1-stündigen Episoden von Band of Brothers, The Pacific und Masters of the Air längst gesehen habt, dann erinnert euch mit uns an die Stärken der Serien.

Timecodes:

00:03:48 - das Kriegsserien-Phänomen von Tom Hanks und Steven Spielberg erklärt

00:06:40 - Band of Brothers (WOW)

00:14:52 - The Pacific (WOW)

00:21:01 - Warum schauen wir Kriegsfilme?



00:35:15 - Masters of the Air (Apple TV+)

00:56:01 - Vergleich und Fazit

Streamgestöber: Dein Moviepilot-Podcast zu den besten Serien und Filmen im Stream

