"Ich konnte sehen, dass sie darauf bestand, mit mir zu sprechen": Vor 38 Jahren erhielt Kevin Costner eine Lektion in Demut von einem Fan

Lange vor Yellowstone verdiente sich Kevin Costner in einem Gangsterfilm seine Schauspiel-Lorbeeren, musste zu seiner Selbstwahrnehmung als Star allerdings einen Dämpfer einstecken.

Mit seinen mittlerweile 70 Jahren würde wohl niemand anzweifeln, dass Kevin Costner ein großer Filmstar ist. Dank Western wie Der mit dem Wolf tanzt oder der jüngeren Seriengeschichte von Yellowstone ist sein Name weltweit bekannt. Doch auch er musste lernen, dass Ruhm häufig relativ ist.



Kevin Costner wurde um ein Autogramm gefragt – und erlebte eine Überraschung

Kürzlich erinnerte Kevin Costner sich öffentlich an den Dreh von Brian De Palmas The Untouchables – Die Unbestechlichen (1987). Vor 38 Jahren spielte er mit Anfang 30 den Agenten Eliot Ness, der ohne Kompromisse den Kampf gegen die Bande von Al Capone (Robert De Niro) vorantrieb. Zu dieser Zeit wurde Costner gefragt, wer der größte Star sei, mit dem er je zusammengearbeitet habe. Seine Antwort lautete: Sean Connery, der in dem Film ebenfalls mitspielte (als Jimmy Malone).

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Instagram, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Instagram Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

An diese Aussage knüpft die Anekdote an, die Costner anschließend als Lektion in Sachen Demut erzählte:



Ich erinnere mich, dass ich mich in Chicago auf den Dreh einer Szene vorbereitete. Ein Absperrband schirmte uns [von den Fans] ab. Da war jedoch eine Frau, die ständig versuchte, meine Aufmerksamkeit zu erregen. Ich konnte sehen, dass sie unbedingt mit mir reden wollte. Ich dachte mir: 'Okay, ich spreche mir ihr.'

Sie war sehr hübsch. Ich bin also zu ihr herübergegangen und habe mich vorgebeugt und gefragt: 'Ja?' Sie sah mich an und fragte: 'Können Sie mir ein Autogramm von Sean Connery besorgen?' Und ich [pausierte kurz und] sagte dann: 'Ja, ich besorge es Ihnen sofort.'

Ob der Schauspieler dieses witzelnde Versprechen tatsächlich in die Tat umsetzte, verrät er bei seiner Erzählung nicht. Existiert irgendwo da draußen eine Frau, die ein einzigartiges Sean-Connery-Autogramm besitzt, das den Weg durch Kevin Costners Hände in ihren Besitz fand?



The Untouchables – Die Unbestechlichen streamt aktuell bei Netflix, WOW, Paramount+, Magenta TV und sogar gratis in der ARD Mediathek, falls ihr das filmische Zusammentreffen von Kevin Costner und Sean Connery 38 Jahre später selbst noch einmal miterleben wollen.

Podcast: Warum Yellowstone mit Kevin Costner so enorm erfolgreich war

In Yellowstone wurde hingegen Kevin Costner mit seinem Star-Ruhm selbst zum großen Zugpferd einer Serie. Der Erfolg von Yellowstone ruhte lange auch auf seinen Schultern:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

In dieser Folge des Moviepilot-Podcasts Streamgestöber erklären wir, warum das Western-Familiendrama Yellowstone Fans von GOT und Succession beglückt und was es mit der Krise hinter den Kulissen auf sich hat.

Ein thematisch ähnlicher Artikel ist auf unserer Schwesternseite Allociné erschienen.