The Rookie-Star macht Hoffnung auf Crossover-Folge mit 9-1-1 und es könnte nicht besser passen

Sowohl The Rookie als auch 9-1-1 sind absolute Fan-Favorit:innen und liefern Staffel für Staffel Top-Unterhaltung. Jetzt brodelt die Gerüchteküche, dass ein episches Crossover ansteht und dafür gibt es haufenweise gute Gründe.

Mit inzwischen 6 bzw. 7 Staffeln haben sich The Rookie und 9-1-1 als echte Hits etabliert. Spannende Storylines, knallende Action, starke Charaktere und jede Menge Drama – genau das, was die Zuschauer:innen lieben.

Bei solchen Quoten-Gigant:innen liegt ein Crossover förmlich in der Luft. Erfolgsserien, die aufeinandertreffen? Die Serien-Stars selbst befeuern die Gerüchte. Nachdem 9-1-1-Star Oliver Stark den Stein ins Rollen gebracht hatte, befeuert nun Tim-Darsteller Eric Winter von The Rookie die Idee weiter.

Wir kennen mindestens 5 Gründe, warum Polizei-Feuerwehr-Zusammentreffen in Los Angeles passen würde.

Grund 1: Tägliche Arbeit von Einsatzkräften

Fangen wir mit dem beinahe identischen Inhalt der beiden Serien an. Beide fokussieren sich auf die Arbeit von First Responders, also Einsatzkräften von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdiensten, die als Erstes auf den Plan gerufen werden.

Da sowohl The Rookie als auch 9-1-1 diese täglichen Herausforderungen und dramatischen Einsätze thematisieren, könnten sich Handlungen der Folgen problemlos zusammenführen lassen.

Grund 2: Auch das persönliche Drama wird großgeschrieben

Die Serien teilen nicht nur die beruflichen Gemeinsamkeiten ihrer Hauptfiguren, sie beleuchten auch das private Drama bei Einsätzen und nach Feierabend mit großem Interesse.

Dieser gemeinsame Themen-Mix bietet die ideale Voraussetzung für ein Crossover, ohne dass es sich anfühlt, als prallen zwei völlig fremde Serienwelten aufeinander.

Grund 3: Beide Serien spielen in Los Angeles

Wenn man bedenkt, dass sowohl The Rookie als auch 9-1-1 in derselben Stadt spielen, ist das Aufeinandertreffen eigentlich aufgelegt. Beide Serien spielen im Großraum Los Angeles, Kalifornien, sodass die Zusammenführung der Handlungsorte nicht einmal künstlich herbeigeführt werden müsste. Sie könnten sich einfach bei einem Einsatz über den Weg laufen.

Grund 4: Beide Serien sind jetzt beim selben Sender

Abgesehen vom Inhalt muss natürlich auch die Rechte-Situation stimmen. Ein vielversprechender Grund ist deshalb, dass 9-1-1 mittlerweile genau wie The Rookie beim US-Sender ABC beheimatet ist.

Die actiongeladene Serie war früher bei Fox zu Hause, wird seit der 7. Staffel jedoch von ABC produziert und feierte am 17. Juli 2024 auf Disney+ Premiere. Das macht ein Crossover deutlich wahrscheinlicher.

Grund 5: ABC zeigt sich so offen für Crossovers wie noch nie

Zuletzt hat ABC eindrucksvoll gezeigt, wie bereit sie sind, ihr 9-1-1-Universum zu erweitern. Zur 100. Episode gab es ein unerwartetes Crossover mit The Bachelor, und in dieser Staffel verband ABC sogar Will Trent mit den Real Housewives of Atlanta – ein echtes Highlight für Fans ungewöhnlicher TV-Mischungen.

The Rookie hingegen hat bereits vor einigen Jahren die Casting-Show American Idol in eine Folge geholt.

Die Serien-Stars selbst machen Fans heiß auf ein Crossover

Das Besondere an den Gerüchten über ein mögliches Crossover zwischen 9-1-1 und The Rookie ist, dass sie von den Stars selbst ins Leben gerufen wurden. Oliver Stark, der Hauptfigur Buck in 9-1-1 spielt, spekulierte in einem Interview mit Variety darüber, ob der Umzug zu ABC vielleicht eine spannende Crossover-Möglichkeit mit The Rookie eröffnen könnte.

Er gab offen zu, dass er nicht genau über die rechtlichen Details Bescheid wisse, aber die Vorstellung, die beiden Universen aufeinandertreffen zu sehen, fand er „wunderbar“. Inmitten dieser losgetretenen Spekulationen meldete sich auch The Rookie-Star Eric Winter (zu sehen als Hauptfigur Tim) zu Wort und zeigt sich begeistert. Er findet den Gedanken laut Hello! unterhaltsam und zeigt sich offen.

Fans haben sogar schon eine Verbindung entdeckt: Die Feuerwehrstation in The Rookie trägt die Nummer 118, genau wie die in 9-1-1. Jetzt bleibt abzuwarten, ob dieses spannende Spekulations-Event Realität wird.