The Sunlit Night: Gewinnt Kinotickets für die warmherzige Romanverfilmung

David Wnendt goes Hollywood! Für The Sunlit Night, seine leichtfüßig-verspielte Verfilmung von Rebecca Dinerstein Knights Roman, versammelt der Regisseur internationale Stars vor der Kamera: Jenny Slate (Venom) sucht an der Seite von Zach Galifianakis (Hangover) und Golden-Globe-Preisträgerin Gillian Anderson (The Crown) in den norwegischen Lofoten als Künstlerin ihren persönlichen Lebenssinn – und findet die Liebe.



The Sunlit Night: Eine Feier der kleinen Momente des Lebens

Könnte ein Sommer katastrophaler starten? Das geplante Projekt von Künstlerin Frances fällt ins Wasser, ihr Freund macht Schluss und während ihre jüngere Schwester glückselig ihre Verlobung feiert, verkünden die Eltern das Ehe-Aus.

Hier könnt ihr euch den Trailer zu The Sunlit Night ansehen:

The Sunlit Night - Trailer (Deutsch) HD

Frustriert nimmt Frances kurzerhand ein Kunststipendium in Norwegen an und begibt sich aus der Enge New Yorks auf die abgelegenen, kargen Lofoten, wo die Sonne niemals untergeht. Vor dem mystischen Panorama warten aber neue Herausforderungen: Sie muss sich mit einem grummeligen Künstler als Chef plagen, begegnet exzentrischen Wikingern und stolpert über einen trauernden Junggesellen.

