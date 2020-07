The Umbrella Academy Staffel 2: Netflix-Trailer entfesselt irre Zeitreise

Um Juli kehrt die Umbrella Academy zum Streaming-Dienst Netflix zurück. Heute haben wir den ersten Trailer für Staffel 2 der Superhelden-Serie für euch.

Gestern wurde er angekündigt, heute ist er da, der Trailer für die 2. Staffel von The Umbrella Academy. Die Superhelden-Serie von Netflix basiert auf einem Comic von Gerard Way und fand nach dem Start letztes Jahr zahlreiche Fans. So geben die Moviepiloten der skurrilen Serie mit Ellen Page, Tom Hopper und Robert Sheehan eine Durchschnittsbewertung von 7,3.

Alle, die sehnsüchtig auf Staffel 2 warten, können sich hier den Trailer für die neuen Folgen anschauen und erfahren, an welchem Tag sie sich für den Umbrella-Binge frei nehmen müssen. Wie das Video schon verrät, wird es in den neuen Folgen um eine verrückte Reise durch die Zeit gehen.

Schaut euch den deutschen Trailer für Umbrella Academy Staffel 2 an:

The Umbrella Academy - S02 Trailer (Deutsch) HD

Komponist Jeff Russo erklärte gegenüber Comic Book zur 2. Staffel von Umbrella Academy:

Es wird auf jeden Fall ein paar größere Veränderungen geben, das ist sicher. Und wir haben versucht, unsere musikalische Herangehensweise ans Erzählen der Geschichte nicht zu stark zu verändern. Ich meine, wir haben in Staffel 1 viele tolle Songs benutzt. Wir werden in Staffel 2 auch viele tolle Songs benutzen. [...] Es gibt ein paar neue Figuren, mit denen wir hinsichtlich des Scores viel Spaß haben werden [...].

Zu den neuen Darstellern der Netflix-Serie zählen in Staffel 2:

Ritu Arya als Lila , ein "Chamäleon", das zwischen Wahnsinn und Brillanz wechselt, und durch Anpassungsfähigkeit und Humor auffällt.

, ein "Chamäleon", das zwischen Wahnsinn und Brillanz wechselt, und durch Anpassungsfähigkeit und Humor auffällt. Marin Ireland als Sissy , eine Texanerin, die jung Mutter geworden ist und als "bodenständig" beschrieben wird.

, eine Texanerin, die jung Mutter geworden ist und als "bodenständig" beschrieben wird. Yusuf Gatewood als Raymond, der als intelligent, ehrenhaft und als "geborener Anführer" beschrieben wird.

Zurück zur Serie kehren neben Ellen Page (Vanya), Tom Hopper (Luther) und Robert Sheehan (Klaus) auch Emmy Raver-Lapman (Allison), David Castaneda (Diego), Aidan Gallagher (Number Five) und Justin H. Min (Ben).

Wann kommt Umbrella Academy Staffel 2 zu Netflix?

Der Termin für die Rückkehr der Superheldenserie wurde vergangene Woche bekanntgegeben. Staffel 2 von Umbrella Academy ist ab dem 31. Juli 2020 bei Netflix verfügbar.

Das sehr sympathische Ankündigungsvideo für Staffel 2 ist übrigens auch nicht zu verachten:

The Umbrella Academy - S02 Date Announcement Teaser (English) HD

Die Charakterposter für Umbrella Academy Staffel 2:

© Netflix The Umbrella Academy





© Netflix The Umbrella Academy





© Netflix The Umbrella Academy





© Netflix The Umbrella Academy





© Netflix The Umbrella Academy





© Netflix The Umbrella Academy





© Netflix The Umbrella Academy





Was war euer Eindruck von Umbrella Academy?