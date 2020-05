Game of Thrones mit Superhelden: 8 Comic-Verfilmungen starten bald bei Netflix

Nach Locke & Key und The Umbrella Academy erwarten euch bald noch viele weitere Comicverfilmungen auf Netflix. Welche und wo ihr sie jetzt schon lesen könnt, findet ihr in unserer Übersicht.

Kaum ein Streamingdienst hat sich mehr der Adaption von Comics und Graphic Novels verschrieben als Netflix. Mit Verfilmungen wie Locke & Key, The Umbrella Academy, I Am Not Okay With This landete Netflix große Hits und auch kleinere Genre-Serien wie V Wars, Daybreak und October Faction fanden ihre Fans.

Seitdem die Zusammenarbeit von Marvel und Netflix beendet wurde, ist der Dienst stetig auf der Suche nach dem nächsten großen Comic, der zum Serien-Hit werden kann. Für 2020 und 2021 stehen gleich 8 vielversprechende Comic-Verfilmungen in Serienform in den Startlöchern, die wir euch hier einmal vorstellen wollen.

Comic-Verfilmungen auf Netflix: Bereitet euch jetzt schon auf den nächsten Serien-Hit vor

Fans von Locke & Key können ein Lied davon singen: Wer mit der Netflix-Adaption die Comic-Vorlage entdecken wollte, wurde arg enttäuscht. Durch den plötzlichen Hype waren die Comics in Windeseile ausverkauft. Daher haben wir euch in weiser Voraussicht hier schon mal die nächsten 8 großen Comic-Adaptionen von Netflix zusammengetragen, damit ihr euch rechtzeitig im Voraus mit den Comic-Vorlagen vorbereiten könnt.

Warum verfilmt Netflix so viele Comics von Mark Millar?

Mark Millar ist ein Name, den wir im Zusammenhang mit Netflix immer wieder zu lesen bekommen. Nicht ohne Grund, denn Millars Firma Millarworld wurde 2017 von Netflix übernommen. Damit hat Netflix einen ganzen Pool an Comic-Reihen, die sie selbst adaptieren können. Ein paar davon findet ihr auch in dieser Übersicht.

Auf welche Comic-Verfilmung freut ihr euch bei Netflix am meisten? Welche der Comics habt ihr schon gelesen?