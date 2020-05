The Umbrella Academy Staffel 2: Erstes Video verrät Netflix-Start

Mit The Umbrella Academy präsentierte Netflix letztes Jahr eine ungewöhnliche Superheldenserie. Das erste Video zur 2. Staffel verrät nun das Startdatum der neuen Episoden.

Über ein Jahr ist es mittlerweile her, dass The Umbrella Academy auf Netflix Premiere feierte. Die Superheldenserie der etwas anderen Art basiert auf dem gleichnamigen Dark Horse-Comic von Autor Gerard Way und Illustrator Gabriel Bá. Nun wissen wir endlich, wann wir mit der Ankunft der 2. Staffel auf Netflix rechnen dürfen.

The White Violin, Spaceboy, The Kraken, The Rumor, The Seance und The Boy sind zurück: Im ersten Video zur 2. Staffel von The Umbrella Academy versammelt sich der vertraute Cast: Ellen Page, Tom Hopper, David Castaneda, Emmy Raver-Lampman, Robert Sheehan, Aidan Gallagher und Justin H. Min sind alle wieder dabei.

The Umbrella Academy Staffel 2 startet Ende Juli

Aus der Quarantäne melden sie sich bei den Fans zurück - und verraten den Start der 2. Staffel. Am 31. Juli 2020 geht es mit The Umbrella Academy auf Netflix weiter. Wie schon in der ersten Runde erwarten uns zehn Episoden mit einer jeweiligen Lauflänge zwischen 45 bis 60 Minuten.

Das erste Video zu The Umbrella Academy Staffel 2:

Die 2. Staffel von The Umbrella Academy bringt nicht nur vertraute Gesichter zurück, sondern stellt uns auch ein paar neue vor. Nachfolgend findet ihr die Neuzugänge, die in der Netflix-Serie fortan in wiederkehrenden Rollen zu sehen sind:

Steve Blackman bleibt derweil seiner Position als Showrunner der Serie treu. The Umbrella Academy avancierte letztes Jahr zu einem der größten Hits aus dem Hause Netflix. Allein im ersten Monat soll die der Serienauftakt ganze 45 Millionen Mal aufgerufen worden sein.

Was erwartet ihr euch von der 2. Staffel von The Umbrella Academy?