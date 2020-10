Neue The Walking Dead-Serie erklärt: Ricks Aufenthalt, CRM und die 3 Ringe

Die neue The Walking Dead-Serie World Beyond bei Amazon Prime Video lüftet einige Geheimnisse um die Organisation CRM, die Rick Grimes mit einem Hubschrauber entführt hat.

Mit The Walking Dead: World Beyond ist das jüngste Mitglied der Walking Dead-Familie bei Amazon an den Start gegangen. Trotz eigenständiger Geschichte um eine Gruppe Jugendlicher 10 Jahre nach der Apokalypse, gibt es einige Verbindungen zu den anderen Walking Dead-Serien. Endlich wissen wir, was das CRM wirklich ist und bekommen einen Hinweis auf Rick Grimes Verbleib.

Lohnt es sich? Unser Serien-Check zu The Walking Dead World Beyond

CRM in The Walking Dead: Was ist das Civic Republic Military?

Erstmals erfuhren wir von der mysteriösen Gemeinschaft in The Walking Dead, als diese einen schwer verletzten Rick Grimes in Staffel 9 mit einem Hubschrauber aus der Serie eskortierte. Ein weiteres Mal tauchte eine Soldatin des CRM in Fear the Walking Dead Staffel 5 auf. Diese Gruppe nimmt in World Beyond nun eine prominente Stellung ein.

Wir erfahren, dass CRM eine Militäreinheit der enigmatischen Civic Republic ist. Diese Gemeinschaft führt Allianzen und Handelsposten in der ganzen USA. Ihr Ziel ist es, den Status Quo der Menschheit wieder herzustellen und dabei auch an Heilmitteln für das Zombievirus zu forschen. Vertreterin des CRM in World Beyond ist Lieutenant Colonel Elizabeth Kublek (Julia Ormond).

© AMC Julia Ormond in The Walking Dead World Beyond

Um die Sicherheit ihrer Arbeit zu gewährleisten, bleibt die Civic Republic ein exklusiver Verein, eine Art Fight Club. Niemand weiß (nicht mal ihre Allianzpartner), wo ihre Basis liegt, in der sogar eine eigene Regierung ihren Sitz haben soll. Um diese Exklusivität zu sichern, darf niemand die Civic Republic wieder verlassen, der sich ihr einmal angeschlossen hat.

Hubschrauber in The Walking Dead: Das bedeuten die 3 Ringe

Bisher kannten wir das CRM nur in Form von Hubschraubern, auf denen ein Symbol mit drei verbundenen Kreisen prangte. In der Pilotfolge von The Walking Dead: World Beyond wird dieses endlich erklärt. Die drei Kreise stehen für eine Allianz aus drei Gemeinschaften:

Civic Republic

Omaha

Portland

In World Beyond lernen wir die Gemeinschaft der Campus Colony von Omaha kennen, die eine Handelsbeziehung mit der Civic Republic führt und einen ihrer Wissenschaftler kürzlich gegen einen CRM-Soldaten austauschte. Bei der Enthüllung, dass CRM drei Posten bedient, ergeben sich allerdings weitere Fragen.

Im Podcast: Lohnt sich World Beyond für The Walking Dead-Fans?

Denn die Civic Republic scheint noch weitreichender tätig zu sein, als nur in Omaha, Portland und in ihrer unbekannten Basis. So sahen wir die Hubschrauber des CRM bereits in Texas (Fear), in Virginia (The Walking Dead) sowie Maryland (Bloodsworth Island in TWD). Ebenso ist in der ersten World Beyond-Folge noch von einer Forschungsstation in New York State die Rede.

The Walking Dead-Mysterium: Wo ist Rick Grimes?

Eine eindeutige Antwort auf den Verbleib von Rick Grimes gibt World Beyond nicht direkt. Sie lädt aber zum Spekulieren ein. In der Gegenwart der Spin-off-Serie wurde Rick vor ca. 6 Jahren entführt und in die Reihen der Civic Republic aufgenommen.

Schaut den Trailer zu The Walking Dead World Beyond Staffel 1:

The Walking Dead World Beyond - S01 Trailer (Deutsch) HD

Da er seit dem nicht mehr in The Walking Dead auftauchte, ist anzunehmen, dass er noch immer ein Teil der Civic Republic ist - dies soll in einem zukünftigen Rick Grimes-Film näher beleuchtet werden.

Wir können davon ausgehen, dass Rick in der Civic Republic lebt und diese nicht mehr verlassen darf. Wo genau diese verortet ist, wissen wir (noch) nicht. Er könnte aber auch als Soldat im CRM dienen und mit diesem durch die USA fliegen oder an einer ihrer Forschungsstationen stationiert ist.

Hat The Walking Dead: World Beyond eure Theorien zu CRM bestätigt?