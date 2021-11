The Walking Dead liefert endlich konkrete Hinweise: Das könnte im Rick Grimes-Film passieren

Das Spin-off The Walking Dead: World Beyond enthüllt in Staffel 2 eine Verschwörung im CRM und liefert damit die ideale Grundlage für Rick Grimes' The Walking Dead-Film.

Auch wenn sich Rick Grimes in The Walking Dead: World Beyond selbst nicht blicken lassen wird, wird zunehmend deutlicher, dass der Kern der Spin-off-Serie darin besteht, den Grundstein für Ricks große Rückkehr zu legen. Es gibt immer mehr Hinweise, was uns im The Walking Dead-Film, der seine Geschichte fortsetzt, erwarten könnte.

Die 2. und schon letzte Staffel von The Walking Dead: World Beyond dringt tief in die Mechanismen des Civic Republic Military ein und enthüllt in Folge 5 namens Kreuzzug die wahren Absichten des militärischen Regimes. Ein Krieg bahnt sich im Hintergrund an, der für das Spin-off selbst unwichtig erscheint. Für Rick Grimes ist er essentiell.

The Walking Dead enthüllt den Krieg innerhalb der Civic Republic

Das Spin-off World Beyond lieferte schon einige Antworten, was sich hinter der Civic Republic und ihrer Militäreinheit CRM, die seit einigen Jahren für Rätselraten unter The Walking Dead-Fans sorgt, verbirgt. In der jüngsten Episode enthüllen ein Zeitungsartikel sowie ein Gespräch zwischen Huck und ihrem Ex-Freund die wahren Absichten des Militärs.

© AMC The Walking Dead: World Beyond

Die Civic Republic ist eine Mega-Gemeinschaft inklusive Regierungsapparat, die an einem unbekannten Ort 200.000 Seelen beheimatet. Im Zuge ihrer Gründung wurde dem Militär vollkommene Autonomie für einen Zeitraum von 10 Jahren zugesichert, in denen das CRM ungehindert handeln kann, um den Fortbestand der Menschheit zu sichern. Nach 10 Jahren soll nun die Aufsicht des Militärs der Zivilen Regierung übertragen werden.

Mit dieser Information fügen sich die in der Serie verstreuten Puzzleteile zusammen und offenbaren einen grausamen Plan. Wir wissen bereits, dass das CRM für die Auslöschung der Gemeinschaft von Omaha und damit über 100.000 Menschen verantwortlich ist. Jetzt wurde das "Warum" enthüllt. Das CRM fingiert den verheerenden Angriff einer Mega-Horde von Untoten, um so die Machtübergabe zu verzögern.

Das CRM begeht einen Genozid, um die eigene Macht zu sichern. Und jeder, der dieser Verschwörung auf die Schliche kommt, schwebt in höchster Lebensgefahr. Der Machtkampf innerhalb der Civic Republic und ein möglicher drohender Militärputsch werden kaum in den 5 verbleibenden Folgen von World Beyond behandelt werden können. Hier wurden die Grundpfeiler für Rick Grimes' Soloabenteuer gelegt.

The Walking Dead gibt Hinweise auf Ricks Geschichte – ohne ihn zu zeigen

In World Beyond Staffel 2 geschehen einige Dinge, die kaum etwas mit der eigentlichen Geschichte um die zwei Schwestern Hope und Iris zu tun haben und sich fernab des derzeitigen Handlungsortes in der weit entfernten Civic Republic abspielen. Immer wieder scheint es, als würde sich The Walking Dead: World Beyond parallel zu Ricks Erlebnissen im kommenden Film abspielen.

Jadis ist zurück, erste Infos zu Rick Grimes und die Heilung ist da? | The Walking Dead: World Beyond

So wird zum Beispiel mehrfach der Oberbefehlshaber des CRM, Major General Beale, erwähnt. Dieser tritt in der Serie selbst nie in Erscheinung. Könnte hier der große Gegenspieler von Rick Grimes vorbereitet werden?

Ebenso ist es auffällig, dass Hauptfigur Lieutenant Colonel Elizabeth Kubleck spontan aus der Handlung ausscheiden muss, um sich um eine wichtige Angelegenheit im Health and Welfare Complex, eine Art Umerziehungslager des CRM, zu kümmern. Hat hier Rick Grimes etwa einen Aufstand angezettelt?

Unsere Theorie zur Handlung des The Walking Dead-Films mit Rick Grimes

Erzählen The Walking Dead: World Beyond und der Rick Grimes-Film zwei Seiten der gleichen Geschichte? Ob die vielen erwähnten Vorgänge in der Civic Republic tatsächlich mit Rick Grimes in Verbindung stehen, können wir aktuell nur spekulieren. Dennoch haben wir hier einmal unsere Theorien zu Ricks nächsten Abenteuer anhand der vielen Rick-Informationsschnipsel zusammengetragen:

© AMC Rick Grimes

Rick Grimes wird in der Civic Republic aufgenommen.



Durch ihn erhalten wir direkte Einblicke in die Mega-Gemeinschaft und ihre Regierung.

und ihre Regierung. In der Serienwelt sind über 6 Jahre seit Ricks Verschwinden vergangen. Der Film wird diese Zeitspanne im Schnelldurchlauf abdecken.

Rick wird integraler Teil der Civic Republic und deckt die Verschwörung des CRM auf.

und deckt die Verschwörung des CRM auf. Rick zettelt einen Aufstand gegen die korrupten Machthaber des CRM.

Am Ende verfügt die Zivile Regierung über das Militär und Rick selbst könnte die Leitung eines neu formierten CRM übernehmen.

übernehmen. In solcher Position wäre ein Auftritt am Ende der Hauptserie möglich: Rick lädt das Commonwealth ein, Teil der Drei-Ringe-Allianz zu werden.

The Walking Dead: World Beyond wird am 6. Dezember auf Amazon Prime Video Serienfinale feiern. Vielleicht erfahren wir bis dahin noch mehr über Rick Grimes. Immerhin ist mit Jadis jetzt erstmals eine Figur aus der Hauptserie Teil des Spin-offs.

Podcast: Wie schlägt sich The Walking Dead in Staffel 11?

The Walking Dead, die Serie, wird mit dem Finale der 11. Staffel enden. Doch The Walking Dead, das Franchise, geht weiter. Wir sprechen im Podcast über über den Beginn einer neuen Ära mit dem Fokus auf die erste Folge der 11. Staffel.

Wir sprechen über unsere Erwartungen und Wünsche für die 11. Staffel von The Walking Dead. Was wissen wir über die Handlung? Was sind unsere Theorien? Wer steht auf unserer Todesliste? Und werden wir Rick Grimes nochmal sehen?



Was sind eure Theorien: Was glaubt ihr passiert mit Rick Grimes in seinem The Walking Dead-Film?