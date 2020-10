The Walking Dead: Das Ende des Whisperer-Kriegs ist eine perfekte Episode

Wie sieht eine perfekte The Walking Dead-Episode aus? Das ursprüngliche Finale der 10. Staffel bringt alles mit, was unser Video-Redakteur Yves an der Zombieserie liebt.

Lange haben wir auf das Finale der 10. Staffel von The Walking Dead gewartet - so lange sogar, dass es inzwischen nicht einmal mehr das Finale ist. Stattdessen erwarten uns 2021 sechs weitere Episoden, die sich der aktuellen Runde anschließen. Unter Feinden, so der Titel der 16. Folge der 10. Staffel, wusste dennoch zu begeistern.

The Walking Dead liefert einen fulminanten Abschluss für den Whisperer-Krieg, der uns seit zwei Staffeln begleitet. Auch unser Video-Redakteur Yves ist begeistert. In seiner Besprechung geht er auf die verschiedenen Facetten der neuen Folge ein und kommt zu dem Fazit, dass es sich hierbei um ein perfektes The Walking Dead-Kapitel handelt.

The Walking Dead liefert eine perfekte Folge ab

Bevor ihr euch das Video anschaut, sei an dieser Stelle ausdrücklich vor Spoilern gewarnt. In den nachfolgenden Minuten wird die neue Episode im Detail besprochen und das geht natürlich nur, wenn auch konkrete Enthüllungen verraten werden.

Schaut das Video-Recap zu The Walking Dead:

Finaler Kampf gegen die Whisperers und Maggies Rückkehr | The Walking Dead Staffel 10 Folge 16

In Unter Feinden finden sich Carol, Daryl und Co. in einer hoffnungslosen Situation wieder. Beta umzingelt mit seiner Zombiearmee das Versteck der Überlebenden. Das sorgt für eine beklemmende Atmosphäre, ehe die Talking Heads mit Burning Down the House einen fetzigen Kontrast liefern.

The Walking Dead schauen: Die neuen The Walking Dead-Episoden werden sonntags in den USA auf AMC ausgestrahlt und sind hierzulande einen Tag später auf FOX und über Sky Ticket zu sehen.

Generell haben wir es hier mit einer Episode zu tun, die sich ganz auf ihre audiovisuelle Gestaltung verlässt. Die Dialoge spielen nur eine untergeordnete Rolle. Stattdessen glänzt The Walking Dead mit dem Einsatz von Musik und Bildern, die sowohl gruseln als auch berührend.

Podcast: Warum The Walking Dead immer noch gut ist

Auch im Podcast hat Yves bereits zusammen mit Max und Sebastian erörtert, warum The Walking Dead nach zehn Jahren immer noch sehenswert ist.

The Walking Dead läuft seit zehn Staffeln. In diesen zehn Staffeln war natürlich nicht jede Episode gut. Dennoch ist es erstaunlich, wie sich die Serie im Lauf der Zeit verändert und ihre Themen weitergedacht hat.

Wie sieht eure perfekte The Walking Dead-Folge aus?