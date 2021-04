The Walking Dead enthüllt alle Negan-Geheimnisse: Die letzte Folge von Staffel 10 ist ein Triumph

Die 10. Staffel von The Walking Dead endet mit einer Highlight-Folge. Erstmals tauchen wir in Negans Vergangenheit ein und erfahren die tragische Geschichte des ehemaligen Bösewichts.

Die Bonusfolgen der 10. Staffel von The Walking Dead wurden sehr gespalten aufgenommen. Beim letzten Kapitel herrscht jedoch überwiegend Einigkeit: Die Episode rund um Negan (Jeffrey Dean Morgan) schließt die Staffel mit aufwühlenden 50 Minuten ab. Erstmals tauchen wir in die Vergangenheit des einstigen Savior-Anführers ein.

The Walking Dead: Die Negan-Folge ist richtig stark

Die 22. Folge der 10. Staffel von The Walking Dead wartet mit mehreren miteinander verwobenen Flashbacks auf, die uns Negans Leben vor und während der Zombie-Apokalypse zeigen. Dabei lernen wir Lucille (Hilarie Burton-Morgan) kennen, Negans Frau. Sie ist die Namensgeberin von Negans Baseballschläger.

Unser Video-Redakteur Yves ist hellauf begeistert von der Episode und erzählt euch in seinem Video-Recap, warum das so ist. Hier findet ihr außerdem einen Artikel, der alle neuen Negan-Enthüllungen zusammenfasst. Es geht um deutlich mehr als mit Stacheldraht umwickelte Baseballschläger und schwarze Lederjacken.

Hier könnt ihr das Video-Recap zu The Walking Dead schauen:

Die Vergangenheit von Negan & Lucille | The Walking Dead Staffel 10 Folge 22

Negan gehört inzwischen zu einer der am besten ausgearbeiteten Figuren in The Walking Dead. Eingeführt wurde er als sadistischer Bösewicht, der unaussprechliche Gräueltaten zu verantworten hat. Die letzten Staffeln beschäftigten sich mit der Frage, ob dieser schreckliche Mensch eine zweite Chance verdient hat.

Besonders durch die Rückkehr von Maggie (Lauren Cohan) ist dieser Konflikt erneut entfacht. Sah es zuletzt so aus, als würde Negan von den Überlebenden in Alexandria akzeptiert werden, ist die Situation wieder ungewiss. Für Maggie ist Negan immer noch der Mörder ihres Mannes - unmöglich kann sie ihm vergeben.

The Walking Dead: Negan gewinnt viele neue Facetten

Die neuen Informationen, die wir über Negan in der jüngsten The Walking Dead-Folge erfahren, machen die Sache nur komplizierter. Hinter der Fassade verbirgt sich ein Mann, der viele falsche Entscheidungen getroffen hat, aber auch versucht hat, die Dinge in seinem Leben wieder zu richten, bis er sich in einer Sackgasse verirrt hat.

© AMC The Walking Dead

The Walking Dead zeigt uns verschiedene Versionen von Negan, die eine große tragische Geschichte erzählen, ohne ihn zum missverstandenen Bösewicht oder Helden zu verklären. Stattdessen wird Negan von der Welt um ihn herum geformt, bis er sich dazu entscheidend, in dieser selbst eine Rolle zu spielen.

Obwohl wir in der Episode Negans komplexen Charakter besser verstehen lernen, bleibt am Ende eine gewisse Unberechenbarkeit übrig. Das zeugt für die herausragende Arbeit der Autor*innen. Trotz aller The Walking Dead-Ereignisse, bei denen Negan Position bezieht, haben sie es geschafft, die Ambivalenz der Figur aufrechtzuhalten.

Zum Weiterlesen: The Walking Dead liefert eine der bösesten Folgen ab

Wie die Geschichte weitergeht, erfahren wir am 22. August 2021. Dann startet die 11. Staffel von The Walking Dead in den USA auf AMC. Es ist davon auszugehen, dass Sky bzw. FOX die neuen Folgen wie gewohnt einen Tag später in Deutschland zeigt.

The Walking Dead: Unser Podcast zur neuen Folge

Auch im Moviepilot-Podcast Streamgestöber haben wir bereits über die neue Folge von The Walking Dead gesprochen.

Andrea und Max diskutieren im Streamgestöber-Format Recap-Schnack über alle Einzelheiten der 22. Folge der 10. Staffel von The Walking Dead. Hier bekommt ihr die wichtigsten Infos zu Negans Hintergrundgeschichte direkt auf die Ohren.

