Böseste The Walking Dead-Folge seit Langem: Nach 25 Minuten kommt der Schlag in die Magengrube

The Walking Dead wartet diese Woche mit einer unerwartet bösen Folge auf. Dazu braucht es keine große Gegenspielerin wie Alpha. Es reicht ein Mann und ein Wildschwein.

Die großen Schockmomente sind in der Verlängerung der 10. Staffel von The Walking Dead bisher ausgeblieben. Stattdessen fokussierten sich die ersten zwei der sechs Bonusfolgen auf den Schmerz der Figuren. Auch das neuste Kapitel fängt diese niedergeschlagene Stimmung ein. Doch dann verwandelt sich One More, die 19. Folge der 10. Staffel, in ein extrem nervenaufreibendes und abgründiges Ereignis.

The Walking Dead fasst Gabriel und Aaron ins Visier

Im Mittelpunkt der Geschichte befinden sich dieses Mal Gabriel (Seth Gilliam) und Aaron (Ross Marquand), die auf der Suche nach Vorräten durch die Gegend streifen. Ausgelaugt und niedergeschlagen quälen sie sich durch verlassene Landstriche. Nur der Tod leistet ihnen Gesellschaft, wobei fraglich ist, wer müder ist: Die wenigen Menschen, die noch am Leben sind, oder die Zombies, die am Wegesrand lagern.

Eines der eindrücklichsten Bilder der Episode liefert ein Beißer, der an einem Zaunpfahl sitzt und auf den ersten Blick wie versteinert wirkt. Nach und nach kehren Regungen in seinen modrigen Körper zurück. Sobald er sich von seiner Ruhestätte lösen will, bleibt die Hälfte seiner Haut und Innereien kleben. The Walking Dead zeigt uns diese Woche eine Welt, die im Sterben liegt. Es ist ein langsamer, qualvoller Tod.

Gabriel und Aaron scheuchen die Toten auf, die schwächelnd im hohen Gras liegen, obwohl sie selbst am liebsten auf der Stelle umfallen würden. Noch eine Station, dann noch eine - und noch eine letzte: Die Kraft fehlt, um den nächsten Schritt zu gehen, denn die vorherigen Schritte führten alle in die Leere. Und dann ist da wieder eine Karte, die im Angesicht der unerbittlichen Natur ihren Dienst versagt und Orientierung verwehrt.

The Walking Dead: Das böse Erwachen nach dem Festmahl

Kein großer Bösewicht, kein großer Handlungsstrang: Nicht einmal das Gruppengefüge bietet Gabriel und Aaron Halt in dieser einsamen Episode, die sich vor allem einer Emotion verschrieben hat: Erschöpfung. Es gleicht einem Wunder, dass Aaron überhaupt aufrecht gehen kann und nicht von seiner mächtigen Armprothese mit Morgensternaufsatz auf den Boden gezogen wird. Dennoch lässt er den lebendigsten Schrei der Folge los.

Zum Weiterlesen: The Walking Dead erforscht Daryls Einsamkeit

Ein Wildschwein überrascht die beiden in einem verlassenen Lagerhaus. Während Aaron schreit, kriegt sich Gabriel vor Lachen nicht ein. Kurze Zeit später ist das mächtige Tier geschlachtet und füllt die Bäuche der beiden Wanderer, die ihr Ziel aus den Augen verloren haben. Der Alkohol lockert ihre Zungen und ermöglicht einige Augenblicke besorgter Sorglosigkeit. Am nächsten Tag erfolgt dafür ein umso böseres Erwachen.

© AMC The Walking Dead - Staffel 10, Folge 19: One More

Es ist nicht der Kater, der den beiden zu Schaffen macht, sondern die unheimliche Erscheinung eines Mannes, der plötzlich am anderen Ende der Lagerhalle in Erscheinung tritt. Ein großartiger Horrormoment, der mit jeder weiteren Sekunde unbehaglicher wird, zumal sich herausstellt, dass der Fremde die ganze Nacht über gelauscht hat. Genauso wie die Zombies im hohen Gras: Die Gefahr ist immer da, allgegenwärtig.

The Walking Dead: Robert Patrick brilliert als Bösewicht

Plötzlich finden sich Gabriel und Aaron in der Position von Eindringlingen wieder, die händeringend versuchen, ihre Unschuld zu beweisen. Sie sind die Guten, alles ist ein Missverständnis. Und das Gute an einem Missverständnis ist: Es kann gelöst werden, wenn beide Parteien gewillt sind, einen Schritt aufeinander zuzugehen. Der Fremde, einschüchternd verkörpert von Robert Patrick, ist daran jedoch nicht interessiert.

Zum Weiterlesen: The Walking Dead taucht in Maggies Trauma ein

Innerhalb kürzester Zeit verwandelt sich One More von einer der entspanntesten in eine der intensivsten Folgen von The Walking Dead. Als Zuschauende werden wir genauso überrascht wie Gabriel und Aaron. Die Kamera kann gar nicht lange genug in ihre entgeisterten Gesichter blicken, wenn sie feststellen, dass sie in die Hände eines Wahnsinnigen gefallen sind, der sie zum russischen Roulette auffordert.

© AMC The Walking Dead - Staffel 10, Folge 19: One More

Es ist ein Wahnsinn, der viele verschiedene Ebenen besitzt und die zweite Hälfte der Episode in ein äußerst ambivalentes Unterfangen verwandelt. Weder das Gute noch das Böse lässt sich eindeutig festnageln. Es braucht nicht immer überlebensgroße Gegner*innen, um die Menschen in Extremsituationen an ihre Grenzen zu bringen. Manchmal reicht eine verirrte Seele und alles stürzt in sich zusammen.

The Walking Dead: Gabriel und Aaron stürzen in die Hölle

So oft, wie die mit einer Patrone geladene Pistole am Tisch herumgereicht wird, wechselt die Argumentation für das, was aufgrund der gesammelten Erfahrungen in dieser Situation die richtige Entscheidung wäre. Wer traut sich, nach Vertrauen und Vergebung zu fragen, wenn man in einer Welt lebt, die dermaßen vom Verlust geprägt ist? Gabriel und der Fremde argumentieren um die Wette, aber niemand glaubt den gesprochenen Worten.

Viel mächtiger ist das Klicken der Waffe und der dumpf-matschige Schlag, der Gabriel und Aaron einerseits aus der Zwickmühle befreit, andererseits direkt in die Hölle katapultiert. Ausgerechnet in einem Moment der Hoffnung schlagen die "Guten" zu und nehmen dem "Bösen" die Chance auf Veränderung. The Walking Dead lässt seine Figuren in ein tiefes Loch fallen - zu schade, dass die moralischen Abgründe relativiert werden.

Dass Gabriel den Fremden erschlagen hat, wird durch einen nachträglichen Twist gerechtfertigt, der diesen als wahrhaft bösen Menschen entlarvt. Fassungslos starren Gabriel und Aaron auf dessen Gräueltaten und entkommen ein letztes Mal gerade so dem Tod. In Wahrheit sind sie ihrer eigenen Verdammnis entkommen und erlangen dadurch ihre zuvor verlorengegangene Perspektive zurück.

The Walking Dead: Unser Podcast zur neuen Folge

Auch im Moviepilot-Podcast Streamgestöber haben wir bereits über die neue Folge von The Walking Dead gesprochen.

Andrea und Max diskutieren im Streamgestöber-Format Recap-Schnack über alle Einzelheiten von One More. Es geht um Gabriel, Aaron und natürlich das Wildschwein.

