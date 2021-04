The Walking Dead klärt größtes Negan-Rätsel - mit überraschender Rückkehr einer toten Figur

The Walking Dead Staffel 10 endet mit einem Paukenschlag und gibt uns ungeahnte Einblicke in Negans Leben zu Beginn der Apokalypse. Dabei kommt es zu der überraschenden Rückkehr einer bekannten Figur.

Achtung, Spoiler zu The Walking Dead: Nach mehren kontroversen und hart kritisierten Bonusfolgen überrumpelt uns die 10. Staffel The Walking Dead zum Ende mit einem echten Highlight. In Here's Negan erfahren wir die tragische Vorgeschichte des Ex-Saviors. Die Folge überrascht nicht nur mit Enthüllungen wie Negans echtem Namen, sondern auch einer unerwarteten Rückkehr.

Die Episode Here's Negan springt viele Jahre zurück zum Anfang der Zombie-Apokalypse, als Negan sich um seine krebskranke Ehefrau Lucille (Hilarie Burton Morgan) kümmert. Auf der Suche nach Medizin für ihre Chemotherapie trifft er auf eine Person, die in seiner Zukunft eine wichtige Rolle spielt: Laura.

The Walking Dead: Laura kehrt zurück und klärt großes Negan-Rätsel

Zu Beginn der Endzeit betreibt Laura (Lindsley Register) gemeinsam mit ihrem Weggefährten Franklin eine mobile Klinik, die Menschen mit Medizin versorgt. Als Negan (Jeffrey Dean Morgan) diese zunächst gewaltsam in die Finger bekommen will, wird er überraschend von Laura niedergeschlagen - mit einem Baseballschläger.

© AMC Laura in The Walking Dead

The Walking Dead-Fans lernten Laura erstmals in Staffel 7 als Mitglied der Saviors und später hochrangiges Mitglied im Rat von Negan kennen. Nach Auftritten in insgesamt 19 Episoden verabschiedete sich die Figur in Staffel 10. In der 10. Folge wurde sie von Beta ermordet.

Während Laura als Nebenfigur oft im Hintergrund verschwand, kehrt sie nun für einen ikonischen Moment zurück: die Ursprungsgeschichte von Lucille. Denn sie war es, die Negan eben jenen Baseballschläger schenkte, den er schließlich zu einer blutrünstigen Mordwaffe umfunktionierte und in Gedenken an seine tote Frau Lucille taufte.

© AMC Laura überreicht Negan Lucille

Zudem bekommt auch die spätere Beziehung zwischen Laura und Negan eine ganz neue Dimension. Denn Negan verrät Laura und Franklin, die schließlich von einer gefährlichen Gang überfallen werden. Während Laura infolge seiner Taten brutal misshandelt wird, macht sich Negan aus dem Staub.

Zum Glück kehrt er später zurück und schlägt die Gang mit seiner neu erschaffenen Lucille zu Brei, um die Gefangenen zu befreien. Wir können davon ausgehen, dass sich Laura hier Negan anschloss und lange vor der Gründung der Saviors zu seiner Begleiterin wurde.

The Walking Dead Staffel 11: Spannende Theorien zum Serienende

Wie hat euch Negans Vorgeschichte in The Walking Dead gefallen. hat euch Lauras Rückkehr überrascht?