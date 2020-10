The Walking Dead-Ersatz beim Amazon Prime Day: 6 tolle Zombiefilme günstiger

Bei The Walking Dead ist Pause. Beim Amazon Prime Day gibt es günstigen und genialen Ersatz. Wir empfehlen euch diese 6 Horrorfilme mit Zombies.

The Walking Dead kehrt erst im Frühjahr mit 6 neuen Folgen zurück. Heute könnt ihr euch beim Amazon Prime Day für diese Durststrecke mit Zombie-Ersatz eindecken. Wir haben euch 6 großartige Horrorfilme mit Zombies rausgesucht, die gerade vergünstigt sind.

Wer ein paar Monate auf die Hirnfresser verzichten kann, der findet beim Amazon Prime Day viele andere Vergünstigungen.

Koreanischer Zombie-Schocker mit Tiefgang beim Amazon Prime Day

Train to Busan * ist ein außergewöhnlich guter Horrorfilm, der es auf Platz 8 unserer Top-Liste der besten Horrorfilme seit 2010 schaffte.



© Spledid Film Train to Busan

Der koreanische Horror-Schocker mit emotionalen Momenten ist zudem nur der erste Teil und den zweiten Teil namens Peninsula könnt ihr derzeit in Deutschland im Kino sehen.

Eigenwilliger Zombiefilm mit Star Wars-Star Adam Driver für ruhigere Stunden

The Dead Don't Die * ist nicht Jim Jarmuschs erster Horrorfilm, aber sein erster Zombiefilm. Bei euch kam er gemischt an, doch einige Fans schwören darauf, so auch Moviepilot-Mitglied Mezcal:

Iggy Pop als koffeinsüchtiger Zombie und Tom Waits als zauseliger Waldschrat. Willkommen in Centerville. Wer hier eine überdrehte Splatterorgie erwartet, hat offensichtlich noch nie einen Film von Jim Jarmusch gesehen, dem Meister der angezogenen Handbremse. Ein geiles Filmchen, lakonisch und skurril, mit grandioser Besetzung.

Rasanter Zombie-Blockbuster mit Brad Pitt mitten im Ausbruch

Auch wenn World War Z * seine Schwierigkeiten in der Produktion hatte und das Ende nicht so recht zum übrigen Film passt, ist es ein rasanter Actionfilm ohne Atempause, der mitreißt.

© Paramount World War Z

Brad Pitt schlägt sich als ehemaliger UN-Mitarbeiter durch den Zusammenbruch der Zivilisation und stößt beim Kampf ums Überleben sogar auf Moritz Bleibtreu.



Richtig viel Kunstblut gibt es im japanischen Zombie-Slasher

In der Splatter-Granate I Am A Hero * aus Japan muss sich ein erfolgloser Manga-Zeichner mit seiner Sportwaffe eine Zombie-Invasion schlagen. Der Horrorfilm basiert übrigens auf dem gleichnamigen Manga, indem der besagte Zeichner mit Rucksack und Schrotflinte ums Überleben kämpft.

Zombies beim Amazon Prime Day: Dead Snow 2 ist aberwitzige Zombie-Comedy

Trashige Zombie-Komödien gibt es zuhauf, aber schmeißt sie nicht in einen Topf mit der absonderlichen Horror-Comedy Dead Snow 2: Red vs. Dead * (großartiger Originaltitel: Død snø 2).

© Splendid Film Dead Snow 2: Red vs. Dead

Den zweiten, noch viel absurderen Teil der schwedischen Zombie-Reihe kann man problemlos gucken, ohne den ersten zu kennen. Dead Snow 2 schaffte es sogar in unserer Top-Liste der 50 besten Horrorfilme seit 2010.

Zombie-Abenteuer im Doppelpack mit Emma Stone und Woody Harrelson

Wer Zombieland - Doppelt hält besser * im Kino verpasst hat, der kann sich jetzt beim Amazon Prime Day vergünstigt Teil 1 und 2 im Doppelpack kaufen. Der zweite Teil ist kein Geniestreich, aber in Kombination mit dem ersten, formt er einen tollen Filmabend mit Hollywoodgrößen Emma Stone, Woody Harrelson und mehr.

