The Walking Dead hat uns belogen: Neue Serie enthüllt nun die wahre Geschichte

Das bald startende Spin-off Tales of the Walking Dead wird die Vorgeschichte der Whisperer-Schurkin Alpha erzählen und Ereignisse The Walking Dead drastisch verändern.

Erstmals in Staffel 9 stellte uns The Walking Dead seine bis dato grausamste Bösewichting vor. Die von Samantha Morton verkörperte Whisperer-Anführerin, die gerne mal Menschen enthauptet und aus ihren Köpfen einen Grenzzaun errichtet, ist zwar schon seit Staffel 10 tot, aber für das Tales of the Walking Dead kehrt Alpha noch einmal zurück.

Die dritte Folge des Anthologie-Spin-offs wird sich ganz der Vorgeschichte von Dee widmen, die später zur gefürchteten Alpha wird. Diese wird sich aber wohl drastisch von dem unterscheiden, was wir durch Rückblenden bereits in The Walking Dead gesehen haben. Darstellerin Samantha Morton liefert auch eine logische Begründung dafür.

Alphas Geschichte aus The Walking Dead ist so nicht passiert

"Eine Mutter entwickelt sich, nachdem sie und ihre Tochter vor Gewalt fliehen und Zuflucht auf einem Dampfboot finden.", heißt es in der offiziellen Handlungsbeschreibung der Episode. Trailer und Bilder zur Alpha-Episode zeigen die spätere Whisperin mit voller Haarpracht, was The Walking Dead-Fans sofort stutzig machen sollte.

© AMC Samantha Morton als Dee in Tales of the Walking Dead

Denn in der 9. Staffel von The Walking Dead erfuhren wir in Form von Rückblenden bereits einiges über Alphas Vergangenheit. Direkt zu Beginn der Zombie-Apokalypse fanden Dee, ihre Tochter Lydia sowie ihr Mann Frank Zuflucht in einem Keller, wo sie sich mit anderen Überlebenden versteckten. Dort eskalierte die Situation (dank Dee) und Frank starb. Am Ende rasierte sich Dee den Kopf und begab sich mit ihrer Tochter hinaus in die neue gefährliche Welt.

Tales of the Walking Dead erforscht nun, was zwischen diesem Ereignis und ihrem ersten Treffen mit Beta geschehen ist. Dass Dee nun aber plötzlich wieder lange Haare trägt, steht im direkten Widerspruch zu den Ereignissen aus The Walking Dead. Samantha Morton hat dafür eine einfache Begründung:

Alles Flashback, die uns The Walking Dead präsentiert hat, spiegeln Lydias Erinnerungen an ihre Kindheit wieder. Und dass diese eine extrem unzuverlässige Erzählerin ist, hat uns die Serie bereits gezeigt. Was wir gesehen haben, ist in Wahrheit so nicht passiert. Tales of The Walking Dead zeigt also die wahre und richtige Geschichte, wie Dee zu Alpha wurde.

Wann startet Tales of the Walking Dead in Deutschland?

In den USA feiert die neue Serie Tales of the Walking Dead ihre Premiere am 14. August 2022 bei AMC. Insgesamt 6 in sich abgeschlossene Episoden werden im Wochentakt veröffentlicht. Einen Starttermin für Deutschland gibt es aber leider noch nicht.

Ebenso ist noch unbekannt ob und wo die Serie hierzulande zu sehen sein wird. Möglich wäre ein Streaming-Release bei Amazon Prime Video, wo bereits die TWD-Spin-offs Fear the Walking Dead und The Walking Dead: World Beyond beheimatet sind.

