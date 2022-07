Neue The Walking Dead-Serie: Trailer zum Spin-off Tales of the Walking Dead

Die nächste The Walking Dead-Serie steht vor der Tür. Das Spin-off Tales of the Walking Dead bringt u.a. Samantha Morton als Bösewichtin Alpha zurück. Wir haben den Trailer für euch.

Während das Ende von The Walking Dead in greifbare Nähe rückt, kündigt sich der nächste Ableger des Horror-Franchise an. Bereits im August startet die neue Serie Tales of the Walking Dead und wartet mit einem vielversprechenden Konzept auf. Erzählt werden dieses Mal viele kleine Geschichten aus der Zombie-Apokalypse.

Anlässlich der Comic-Con in San Diego wurde ein erster längerer Trailer für die neue The Walking Dead-Serie veröffentlicht. Macht euch gefasst auf gruselige Abenteuer mit jeder Menge Zombies und der Rückkehr einer altbekannten Bösewichtin: Alpha (Samantha Morton).

Zombie-Horror: Der Trailer zu Tales of the Walking Dead

Tales of the Walking Dead - Comic-Con Trailer (English) HD

Bei Tales of the Walking Dead handelt es sich bereits um die vierte Serie des Franchise. Mit The Walking Dead startete 2010 das Flaggschiff, ehe 2015 und 2020 die Spin-offs Fear the Walking Dead und The Walking Dead: World Beyond an den Start gingen. Tales of the Walking Dead wartet allerdings mit einer Besonderheit auf.

Im Gegensatz zu den bisherigen Serien, die jeweils eine große Geschichte erzählen, haben wir es bei Tales of the Walking Dead mit einer Anthologieserie zu tun. Das bedeutet: Jede der sechs Folgen der 1. Staffel erzählt eine in sich abgeschlossene Geschichte. Erdacht wurde die Serie von Scott M. Gimple und Channing Powell.

Beide haben bereits reichlich The Walking Dead-Erfahrung vorzuweisen. Während Powell bei zahlreichen Episoden von The Walking Dead und Fear the Walking Dead als Drehbuchautorin und Produzentin fungierte, hat Gimple inzwischen die Aufsicht über das gesamte Franchise übernommen und orchestriert den Ausbau.

Zu diesem Ausbau gehören auch zwei weitere Spin-off-Serien, die bereits angekündigt wurden. Auf der einen Seite erwartet uns ein Soloabenteuer, das sich um den von Norman Reedus verkörperten Daryl dreht. Auf der anderen Seite treffen Lauren Cohan und Jeffrey Dean Morgan in dem New York-Abstecher Isle of the Dead aufeinander.

Wann startet Tales of the Walking Dead?

Tales of the Walking Dead startet am 14. August 2022 in den USA auf AMC. Wann und wie die Serie nach Deutschland kommt, steht noch nicht fest. Die letzten The Walking Dead-Serien waren hierzulande bei den Streaming-Diensten Disney+, Amazon Prime und Wow (ehemals Sky Ticket) zu sehen.

Podcast: Was passiert nach The Walking Dead Staffel 11?

The Walking Dead, die Serie, wird mit dem Finale der 11. Staffel enden. Doch The Walking Dead, das Franchise, geht weiter. Wir sprechen im Podcast über über den Beginn einer neuen Ära mit dem Fokus auf den Anfang der 11. Staffel.

Wir verraten unseren Erwartungen und Wünsche für die 11. Staffel von The Walking Dead. Was wissen wir über die Handlung? Was sind unsere Theorien? Wer steht auf unserer Todesliste? Und werden wir Rick Grimes nochmal sehen?

