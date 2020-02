The Walking Dead-Konkurrenz bei Netflix: Start von Kingdom Staffel 2 steht fest

Die historische Zombieserie Kingdom kehrt im März 2020 mit neuen Folgen auf Netflix zurück. Der erste Trailer zu Staffel 2 verspricht wieder eine epische Zombieschlacht.

Mit Kingdom brachte uns Netflix im vergangenen Jahr eine der außergewöhnlichsten Zombieserien, die mit ihren rasanten Horden von Untoten selbst The Walking Dead alt aussehen lässt. Die historische Horrorserie geht mit Staffel 2 nun am 13. März 2020 auf Netflix in die nächste Runde. Der erste Trailer verspricht ein adrenalingeladenes Actionspektakel und epische Zombieschlachten.

Im Gewand einer Historienserien untersucht in Kingdom ein junger Kronprinz aus der Joseon-Dynastie eine mysteriöse Krankheit, die Menschen in flinke und fleischhungrige Zombies verwandelt. Die 1. Staffel wartete am Ende mit einem gewaltigen Twist auf, die uns mit Spannung dem Start der 6 neuen Episoden der 2. Staffel entgegenfiebern lässt.

Darum geht's in Kingdom - Staffel 2 auf Netflix

Wie der erste Trailer zu Staffel 2 bereits zeigt, befinden sich Kronprinz Chang (Ji-hun Ju) und seine Mitstreiter in einer äußert brenzligen Situation. Denn zuletzt machte Seo-bi (Doona Bae aus Sense8) die schreckliche Entdeckung, dass die Zombies nicht, wie bisher angenommen, nur bei Nacht aktiv sind, sondern auch bei Tag. Tatsächlich werden sie nicht vom Licht, sondern von Temperaturunterschieden beeinflusst.

Nachdem die Nacht der Schrecken überstanden ist, müssen die Figuren von Kingdom nun auch bei Tag vor den Horden der rennenden Untoten davonlaufen. Umzingelt von Zombies müssen sie sich gegen die Überzahl an hungrigen Monstern stellen.

Neben der actionreichen Zombieschlacht gibt es in Staffel 2 auch wieder dramatische Palast-Intrigen. Die Königin (Hye-Jun Kim) will gemeinsam mit Hak-ju (Seung-Ryong Ryu) die Macht ergreifen. Dafür braucht sie einen Thronerben. Da sie ihre Schwangerschaft nur vorgetäuscht hat, hält sie nun zahlreiche Frauen gefangen, die ihr ein Kind gebären sollen.

