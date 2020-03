The Walking Dead: Rick Grimes trauert wegen Michonnes Abschied

In der neuen The Walking Dead-Folge erleben wir den Abschied von Michonne. Andrew Lincoln richtet eine rührende persönliche Botschaft an seine ehemalige Kollegin.

The Walking Dead Staffel 10 ist ein harter Brocken für alle Fans. In der neusten Folge Michonnes Weg heißt es wieder einmal Abschied nehmen von einer wichtigen Figur, denn Danai Gurira verlässt die Serie. Am Ende ihrer letzten Episode begibt sich Michonne auf die Suche nach ihrem Partner Rick, der offenbar noch lebt.



Guriras Abgang ist schwer zu verkraften, und das nicht nur für die Zuschauer. Rick Grimes-Darsteller Andrew Lincoln hat ein Video aufgenommen, in dem er seinem einstigen Co-Star auf kreative Weise Tribut zollt.

Unser Recap: The Walking Dead Staffel 10 schickt Michonne direkt in die Hölle

The Walking Dead: Andrew Lincolns Liebeserklärung

Lincoln hat den Clip am Piano sitzend aufgenommen und singt als Einleitung "We simply love you, Danai" (auf Deutsch: Wir lieben dich einfach, Danai) zur Melodie des Bond-Songs Live and Let Die.

Besser kann es praktisch nicht beginnen und wir erinnern uns unweigerlich an die guten alten The Walking Dead-Zeiten, als Rick und Michonne ein Paar waren. Auf YouTube könnt ihr euch selbst ein Bild machen:

Tatsächlich spricht Andrew Lincoln zunächst als Rick Grimes zu uns und lässt die Reise der beiden Serienfiguren aus dessen Perspektive kurz Revue passieren. Dann gratuliert er Gurira zu dem "unglaublichen Charakter" Michonne. Ganz nebenbei war die Darstellerin das "großartigste Mädchen", mit dem er je zusammenarbeiten durfte.

The Walking Dead: Sind Michonne und Rick bald wiedervereint?

Bei diesen Worten dürfte jedem The Walking Dead-Fan das Herz aufgehen. Womöglich sehen wir die Schauspieler sogar demnächst wieder gemeinsam auf dem Bildschirm, denn es sind mehrere Filme geplant, die sich mit dem Schicksal Ricks befassen sollen. Ohne Weiteres wäre darin auch Platz für Michonne, die jüngste Folge zumindest befeuert entsprechende Spekulationen.

The Walking Dead schauen: Die neuen The Walking Dead-Episoden werden sonntags in den USA auf AMC ausgestrahlt und sind hierzulande einen Tag später auf FOX und über Sky Ticket zu sehen.

Ab Anfang April ist aber erst einmal Warten angesagt, denn wegen der Ausbreitung des Coronavirus wurde die Ausstrahlung des Finales der 10. Staffel verschoben. Das Spin-off The Walking Dead: World Beyond wird seinen geplanten April-Start derweil außerdem nicht einhalten. Für die Rick-Filme gibt es bislang ohnehin kein konkretes Release-Datum.

Podcast für The Walking Dead-Fans: Der beste Abschied für Michonne

In der neuen Folge unseres Podcasts Moviepilot Live: The Walking Dead - auch bei Spotify - besprechen Yves und Sebastian den herzzerreißenden Abschied von Michonne:

In Folge 13, Michonnes Weg, kochen die Fan-Emotionen hoch. Denn Michonne beendet ihre Reise in The Walking Dead. Dafür kehren viele bekannte Gesichter für eine dramatische Was-wäre-wenn-Geschichte zurück, die uns komplett von Hocker gerissen hat.



Wie gefällt euch das Video von Andrew Lincoln für Danai Gurira?