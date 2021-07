The Walking Dead verliert seine deutsche Streaming-Heimat: Was bedeutet das für Staffel 11?

Der Pay-TV-Sender FOX Channel wird Ende September eingestellt. Wo werden wir in Zukunft Serien wie The Walking Dead und American Horror Story sehen?

Seit 2008 taucht der Pay-TV-Sender FOX Channel im hiesigen TV-Programm auf. In den vergangenen Jahren hat er sich vor allem als deutscher Heimathafen von The Walking Dead einen Namen gemacht. Wie Chip.de erfahren hat, wird der Senderbetrieb am 30. September 2021 eingestellt. Was passiert jetzt mit den dort laufenden Serien?

Die Einstellung von FOX kommt nicht unerwartet. Seit dem Kauf von 21st Century Fox versucht Disney, sich von der Fox-Marke zu trennen. So wurde etwa das Filmstudio 20th Century Fox in 20th Century Studios umbenannt. Im Fall von FOX ist nun die komplette Schließung des Senders die Folge. Doch dahinter steckt noch mehr.

Serien wie The Walking Dead zukünftig bei Disney+?

Wie Chip.de schreibt, will Disney seine wertvollen Serien in Zukunft auf seinem eigenen Streaming-Dienst Disney+ bündeln. Seit Anfang letztes Jahr ist dieser in Deutschland verfügbar. Vor wenigen Monaten wurde er um die Kategorie Star erweitert, die sich mit ihren Filmen und Serien an ein erwachsenes Publikum richtet.

Der neuste Einblick in die 11. Staffel von The Walking Dead:

Dank Star trudeln seit Wochen spannende Inhalte aus dem Fox-Archiv bei Disney+ ein. Dazu gehören etwa die Alien- und Predator-Filme. Es ist durchaus denkbar, dass beliebte Serien wie The Walking Dead, American Horror Story und The Good Fight, die aktuell noch bei FOX laufen, fortan exklusiv bei Disney+ gezeigt werden.

Wo gibt es The Walking Dead aktuell? Alle bisherigen The Walking Dead-Staffeln könnt ihr aktuell bei Netflix, Amazon Prime, Disney+ und Sky Ticket mit Abo streamen. Darüber hinaus stehen die Folgen mit diversen Kauf- und Leihoptionen bei Amazon Video, Google Play und dem iTunes Store zur Verfügung.

Was passiert jetzt mit The Walking Dead Staffel 11?

Mit der Einstellung von FOX verliert auch der Pay-TV-Sender Sky einige seiner populärsten Serien. Sky ist ein Partner von FOX und spielt dessen Inhalte über seine eigenen Plattformen aus. Das beste Beispiel ist The Walking Dead: Direkt nach der FOX-Ausstrahlung war die Serie bisher bei Sky Ticket als Stream abrufbar.

Am 22. August 2021 startet die finale Runde der Zombieserie in den USA auf AMC. Da FOX bereits am 30. September 2021 seine Türen schließt, bedeutet das, dass die Staffel dort auf keinen Fall komplett gezeigt werden kann. Es ist davon auszugehen, dass es in den nächsten Wochen eine klärende Meldung dazu gibt.

Podcast: Die Zukunft von The Walking Dead nach Staffel 1

The Walking Dead, die Serie, wird enden. Doch The Walking Dead, das Franchise, geht weiter. Wir sprechen im Podcast über über den Beginn einer neuen Ära.

Das The Walking Desd-Universum wird in den nächsten Jahren noch großer. Obwohl die Mutterserie sich langsam, aber sicher aus der Serienwelt verabschiedet erwarten uns einige Spin-offs und Nachfolger.

