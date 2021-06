The Walking Dead auf der Zielgeraden: Diese 7 Dinge müssen im Finale passieren

The Walking Dead wird bald nach 11 Staffeln zu Ende gehen. Rick Grimes' Rückkehr, ein letztes Crossover-Event und weitere Dinge stehen auf unserer Wunschliste für ein perfektes Finale.

Nach einer eher enttäuschenden Bonus-Season und einer überraschend packenden Fear the Walking Dead-Rückkehr, steht ab August der erste Teil der finalen Staffel von The Walking Dead an. Der erfolgreiche Horrorserien-Meilenstein wird nach mehr als 11 Jahren zu einem Ende kommen.

Das Finale von The Walking Dead muss dabei den hohen Erwartungen der Fans, die 11 Jahre lang mitgefiebert haben, gerecht werden. Unser Video-Redakteur Yves hat über 7 Dinge gesprochen, die er in der Abschluss-Staffel sehen will – Die Rückkehr von Rick Grimes und ein finales Crossover stehen ganz oben auf der Liste.

Hier gibt es das Video mit 7 Dingen, die The Walking Dead Staffel 11 abliefern muss

The Walking Dead Staffel 11: Rick Grimes, CRM & mehr | Das muss die finale Staffel hinkriegen!

The Walking Dead Staffel 11 muss abliefern: Commonwealth, CRM und Crossover

Das Commonwealth: Seit einiger Zeit kündigt sich der letzte große Handlungsbogen der Comicvorlage an. Hier lernen wir die bisher größte Gemeinschaft mit 50.000 Menschen und einem Militär mit Stromtrooper-Soldaten kennen. Allerdings ist der finale Comic-Arc auch einer der langweiligsten. Hier steht die Serie vor der großen Aufgabe, es besser zu machen. Und das hat zum Glück schon bei den Flüsterern geklappt.

CRM: Seit einigen Jahren schwirrt das Militär der mysteriösen Civic Republic schon im The Walking Dead-Kosmos umher, und ist seit einiger Zeit Bestandteil aller 3 TWD-Serien. Es wäre ein Schande, die Hauptserie enden zu lassen, ohne noch einmal näher auf die geheimnisvolle Gruppe einzugehen, die mit Hubschraubern weite Teile der USA überwacht.

© AMC CRM im Finale von Fear the Walking Dead Staffel 6

Crossover: Die finale Season ist zugleich die letzte Gelegenheit, Charaktere aus dem Spin-off Fear the Walking Dead in der Hauptserie auftreten zu lassen. Wir brauchen eine Rückkehr von Morgan Jones (Lennie James). Immerhin wissen viele seiner ehemaligen Freunde gar nicht, was mit ihm seit dem Ende des Negan-Krieges geschehen ist.

Einziges Hindernis für Fear the Walking Dead: die Serie müsste in Staffel 7 einen gewaltigen Zeitsprung hinlegen, um zeitlich aufholen zu können. Denn das Spin-off spielt einige Jahre von der aktuellen The Walking Dead-Handlung.

Wünsche für das Finale von The Walking Dead: Rick Grimes Rückkehr und mehr

Negan und Maggie: Der große Konflikt zwischen Maggie (Lauren Cohan) und dem Mörder ihres Mannes muss in Staffel 11 eine Auflösung finden. Vor allem für Anti-Held Negan (Jeffrey Dean Morgan) bietet Staffel 11 eine große Chance, da der Ex-Savior in den Comics während des finalen Commonwealth-Arcs nicht mehr in Erscheinung tritt.

© AMC Negan in The Walking Dead

Würdiger Abschluss: 11 Jahre lang fieberten wir mit The Walking Dead mit und erlebten alle Höhen und Tiefen. Diese Zeit muss sich am Ende gelohnt haben. Die Fans, die diese Serie zu dem gemacht haben, was sie ist, haben einen würdigen Abschluss verdient. Wir wolle ein Ende sehen und keinen Backdoor-Piloten für die zahlreichen Spin-off, die danach folgen.

Carol und Daryl: Nach dem Ende von The Walking Dead werden die zwei Hauptfiguren in einem Spin-off fortbestehen und weitere Abenteuer erleben. Die 11. Staffel muss uns aber erstmal einen triftigen Grund liefern, warum diese Figuren überhaupt eine Ableger-Serie erhalten sollen und diese nicht einfach nur eine 12. Staffel ist.

Mehr: The Walking Dead Staffel 11 – Alle Infos zum Ende der Zombieserie

Rick Grimes: Der O.G. von The Walking Dead muss zurück kommen. Rick (Andrew Lincoln) ist alles, was The Walking Dead ausmacht und die gesamte Geschichte begann mit ihm. Wir lernten diese Welt gemeinsam mit Rick kennen. Auch wenn er bald in einer eigenen Film-Reihe zu sehen ist: Ricks Rückkehr ist für einen runden Abschluss der Serie essenziell.

Der erste Teil der 11. Staffel The Walking Dead startet in den USA am 22. August 2021 bei AMC. Wann und wo die finale Season in Deutschland startet, ist aktuell noch nicht bekannt.

The Walking Dead Staffel 11: Unsere Theorien zum Serienende

The Walking Dead endet nach Staffel 11 und wir klären im Moviepilot-Podcast Streamgestöber alle Fragen, die es dazu gibt:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Die The Walking Dead-Fans der ersten Stunde, Matthias, Max und Andrea, schlüsseln das Franchise für euch auf. Was genau wurde angekündigt? Welche Spin-offs und Filme kommen noch? Und wie könnte es in Staffel 11 zu Ende gehen?

*Bei diesem Link zu Disney+ handelt es sich um einen Affiliate-Link. Mit dem Abschluss eines Abos über diesen Link unterstützt ihr Moviepilot. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.