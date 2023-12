The Walking Dead-Video zeigt revolutionäre Zombies: Auf diese Entwicklung warten Fans seit 13 Jahren

Die Dreharbeiten für Staffel 2 von The Walking Dead: Daryl Dixon laufen auf Hochtouren. Ein Video vom Set enthüllte kürzlich eine Zombie-Revolution, die alles verändert.

Vorsicht, Spoiler! Wie weicht man Zombies am besten aus? Einfach zügig gehen. Das galt zumindest bisher im The Walking Dead-Universum, in dem die untoten Walker lediglich gemütlich durch die Gegend schlurften. Aber damit ist es jetzt vorbei: Ein neues Video von den Dreharbeiten zu The Walking Dead: Daryl Dixon zeigt eine neue Art von Zombie, die rasend schnell unterwegs ist.

Die neue Zombie-Art verändert den The Walking Dead-Horror für immer

Wie das Video von den Daryl Dixon-Dreharbeiten an der französischen Insel Mont-Saint-Michel zeigt, werden in Staffel 2 des The Walking Dead-Spin-offs erstmals rennende Walker in großer Masse auftauchen.

Viele Franchise-Fans haben die neue Art von Untoten bereits freudig erwartet. Die aggressivere französische Variante wurde erstmals in der Post-Credits-Szene von The Walking Dead: World Beyond angedeutet. Einzelne Exemplare tauchen als Teil mysteriöser Experimente schon in mehreren Folgen der ersten Daryl Dixon-Staffel auf.

Obwohl in 13 Jahren The Walking Dead diverse Arten von Walkern eingeführt wurden, handelt es sich bei den rennenden Zombies um eine der großen Untoten-Revolutionen seit Beginn der Serie. Die neuen Monster machen das Leben in der Serien-Dystopie gleich 1000-mal gefährlicher.

Wann kommt The Walking Dead: Daryl Dixon nach Deutschland?

Bis deutsche Fans den Ansturm der neuen Zombie-Variante erleben dürfen, wird es aber noch dauern. Die erste Staffel von The Walking Dead: Daryl Dixon erscheint am 8. Dezember 2023 bei Magenta TV. Wir rechnen nicht vor 2025 mit der Veröffentlichung von Staffel 2.

