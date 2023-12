In 4 Tagen startet das beste The Walking Dead-Spin-off in Deutschland – und zeigt, was das Original 13 Jahre lang versteckt hat

The Walking Dead: Daryl Dixon startet in wenigen Tagen endlich in Deutschland bei Magenta TV. Das Spin-off zeigt das Zombie-Universum nach 13 Jahren von einer ganz neuen Seite.

Im vergangenen Jahr wurde The Walking Dead nach 177 Folgen beendet. Für das Zombie-Serien-Universum hingegen hat damit eine neue Ära begonnen. Mindestens 3 neue Spin-offs führen die Geschichten beliebter Figuren wie Maggie, Negan und Rick Grimes fort. Diese Woche startet mit The Walking Dead: Daryl Dixon die Rückkehr von Fan-Liebling Norman Reedus endlich in Deutschland.

The Walking Dead: Daryl Dixon erweckt die Zombie-Apokalypse in Frankreich zum Leben

In der neuen The Walking Dead-Serie wird Daryl Dixon (Norman Reedus) nach dem Ende der Original-Serie unfreiwillig in Frankreich angespült. Auf der Suche nach einem Rückweg in die USA trifft er auf die Nonne Isabelle (Harry Potter 4-Star Clémence Poésy). Dieser soll er dabei helfen, einen Jungen namens Laurent (Louis Puech Scigliuzzi) quer durch das Land zu eskortieren. Ähnlichkeiten zu The Last of Us sind unbeabsichtigt.



Schaut hier den Trailer zur The Walking Dead-Serie mit Daryl Dixon:

The Walking Dead: Daryl Dixon - S01 Trailer (Deutsch) HD

Für das Zombie-Universum ist die Daryl-Serie eine kleine Revolution auf mehreren Ebenen. Nach 13 Jahren beleuchtet The Walking Dead erstmals die Auswirkungen der Untoten-Apokalypse und deren Beginn außerhalb der USA. Und während Daryl Dixon durch das zerfallene Frankreich reist, trifft er zudem auf eine völlig neue Art von Zombie.

The Walking Dead: Daryl Dixon ist bereits die 5. Spin-off-Serie, die das Zombie-Franchise hervorgebracht hat und ein echtes Highlight. "Das Beste, was The Walking Dead seit Jahren zu bieten hatte", lobten die Kritiken zum US-Start und auch die Fans stimmen dem zu. Bei der IMDB ist die Daryl-Serie mit einer Wertung von 7.7 der aktuell bestbewertete TWD-Ableger überhaupt.



Wann und wo kann ich The Walking Dead: Daryl Dixon streamen?

Ab dem 8. Dezember 2023 steht das Spin-off The Walking Dead: Daryl Dixon bei Magenta TV zum Abruf bereit. Zum Start sind alle sechs Folgen der ersten Staffel direkt verfügbar. Eine zweite Staffel befindet sich bereits in Produktion und wird schon 2024 zu sehen sein.

Mit Daryl Dixon und mehr: Das sind die besten Serienstarts im Dezember

Ihr braucht noch mehr frische Streaming-Tipps? Die aufregendsten Serien im Dezember, die bei Netflix, Amazon Prime Video, Disney+ und Co. starten, stellen wir euch in der Monats-Übersicht vor:



Unter den 15 Streaming-Highlights der Serien findet ihr in der Adventszeit nicht nur die The Walking Dead-Rückkehr von Daryl, sondern auch reichlich Fantasy, wie das heiß erwartete Remake Percy Jackson und das Netflix-Spin-off Berlin zur gefeierten Serie Haus des Geldes.

