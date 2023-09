Schneller, stärker und extrem gefährlich: Daryls The Walking Dead-Serie enthüllt, worauf Fans seit 2 Jahren hinfiebern

In der Welt von The Walking Dead haben sich die Zombies seit 13 Jahren nicht nennenswert weiterentwickelt. Das Spin-off Daryl Dixon korrigiert dieses Versäumnis.

Das The Walking Dead-Universum zeigt uns seit 13 Jahren und mehreren Serien mit über 300 Folgen die immer gleichen schlurfenden Untoten. Das neue Spin-off The Walking Dead: Daryl Dixon stellt mit Folge 3 nun unser Verständnis der Zombies komplett auf den Kopf – und löst damit ein Versprechen des ungeliebten Ablegers World Beyond nach zwei Jahren endlich ein.

Achtung, es folgen Spoiler zur Daryl-Serie:

The Walking Dead: Daryl Dixon zeigt nach 13 Jahren erstmals rasende Super-Zombies

Die Daryl Dixon-Serie ist vielleicht das wichtigste The Walking Dead-Projekt seit Jahren. Nicht nur tauchen wir erstmals die Zombie-Apokalypse außerhalb der USA ein. Auch nimmt es sich der Frankreich-Ableger zur Aufgabe, die Zombies der Horror-Reihe völlig zu revolutionieren.

Natürlich gab es in The Walking Dead unterschiedliche Arten von Untoten. In der finalen Staffel gruselte sogar eine intelligentere Beißer-Variante, die Türen öffnen und Waffen ergreifen kann. Sie alle aber teilten ihre Trägheit. In Daryl Dixon ist jetzt alles anders.



Hier könnt ihr den Trailer zur Daryl Dixon-Serie schauen:

The Walking Dead: Daryl Dixon - Trailer (English) HD

Im Auftakt stellte die Serie bereits die Brûlant (auf Deutsch: die Brennenden) vor. Eine Zombie-Variante, die ihre Opfer mit nur einer Berührung verätzen kann. In Episode 3 mit dem Titel "Paris Sera Toujours Paris" bekommen wir nun die bisher radikalste Zombie-Veränderung zu sehen.



Während wir Daryl Dixon (Norman Reedus) auf seiner Mission folgen, einen auserwählten Jungen namens Laurent (Louis Puech Scigliuzzi) quer durch Frankreich zu eskortieren, beleuchtet eine Nebenhandlung rätselhafte Zombie-Experimente.

In einer kurzen Szene zeigt Folge 3 einen zappelnden und überraschend starken Superzombie, der mit Ketten fixiert ist. Er ist wild, laut und reißt seine Fesseln mit Leichtigkeit aus der Wand. Als er zu rennen beginnt, explodiert sein Kopf. Nur 18 Sekunden nachdem der Untote durch ein rätselhaftes Serum verwandelt wurde, ist das Experiment gescheitert. Hoffentlich, war es nicht das letzte dieser Art.

AMC Eine neue Zombie-Art in The Walking Dead

Dary Dixon knüpft damit direkt an die Post-Credit-Szene aus dem Spin-off The Walking Dead: World Beyond an, die erstmals eine in Frankreich existierende, aggressivere und schnellere Beißer-Variante andeutete. Und sollte es die rasende Variante aus dem Labor heraus in die freie Wildbahn schaffen, könnte sich der Kampf gegen die sonst lahmenden Zombies für immer verändern.

Wann und wo ihr The Walking Dead: Daryl Dixon in Deutschland streamen könnt

In den USA wird die sechs Folgen umfassende Auftaktstaffel seit dem 10. September 2023 immer sonntags bei AMC ausgestrahlt. Deutsche Zombie-Fans müssen sich noch etwas gedulden.

In Deutschland startet The Walking Dead: Dearyl Dixon im Dezember 2023 bei Magenta TV. Zuvor gibt es aber erstmal das Negan-Maggie-Spin-off The Walking Dead: Dead City zu sehen, das seine deutsche Premiere am 13. Oktober 2023 bei Magenta TV feiert.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.