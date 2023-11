Das gab es in 13 Jahren The Walking Dead nicht: Zombie-Serie stellt mit unfassbarem Zeitsprung neuen Rekord auf

The Walking Dead taucht mit der Daryl Dixon-Serie tiefer in die Vergangenheit ein als je zuvor und zeigt, was mehr als 60 Jahre vor der Zombie-Apokalypse passierte.

Nächsten Monat ist es so weit. Dann startet auch endlich in Deutschland das Zombie-Spin-off The Walking Dead: Daryl Dixon, das die Geschichte des von Norman Reedus verkörperten Fan-Lieblings nach dem Ende von The Walking Dead fortsetzt. In den USA lief die Serie bereits bei AMC und überraschte mit unerwartet vielen Neuerungen für das Franchise.

Neben einer neuen Zombie-Art zeigt das Spin-off auch neue Facetten des Beginns der Apokalypse und kann sogar mit einem Figuren-Rekord auftrumpfen. Nach 13 Jahren The Walking Dead stellt Daryl Dixon zudem im Finale einen neuen Timeline-Rekord auf.

Achtung, es folgen Spoiler zur Daryl Dixon-Serie:



The Walking Dead-Rekord: Daryl Dixon-Serie geht zurück ins Jahr 1944

Das Finale der sechsteiligen ersten Staffel beginnt mit einem unerwarteten Flashback, der uns zurück ins Jahr 1944 führt, 66 Jahre vor dem Beginn der Zombie-Apokalypse. Damit stellt Daryl Dixon einen überraschenden Rekord auf. Denn keine The Walking Dead-Serie sprang bisher so weit in die Vergangenheit. Den bisherigen Timeline-Rekord hielt Fear the Walking Dead mit Rückblenden in die 1950er Jahre (in Staffel 2).

Aber warum ausgerechnet 1944?

Der Flashback ist kurz und ohne Kontext erstmals verwirrend. Er liefert für die Figur Daryl Dixon jedoch eine besonders emotionale Bedeutung. Die Szene zeigt einen amerikanischen Soldaten, der am 6. Juni 1944 am Strand in der Normandie erschossen wurde. Sein Name: William T. Dixon. Es handelt sich um Daryls Großvater.

Im Verlauf des Finales erfährt die Geschichte von Daryl Dixon einen dramatischen Zirkelschluss. Sein Großvater ließ einst seine Familie in Amerika zurück, um in den Krieg zu ziehen – und kehrte nie zurück. Fast 80 Jahre später findet sich erneut ein Dixon Tausende Kilometer von seiner Familie entfernt an jenem Ort in der Normandie wieder. Und Daryl fürchtet, dass sich die Familientragödie wiederholen könnte.

Ist es womöglich sein Schicksal, ebenfalls in Frankreich zu sterben? Eine Antwort darauf liefert das The Walking Dead-Spin-off vorerst noch nicht. Daryls Europa-Abenteuer wird nämlich im kommenden Jahr mit Staffel 2 fortgesetzt.

Wann startet The Walking Dead: Daryl Dixon in Deutschland?

Alle sechs Folgen der ersten Staffel von The Walking Dead: Daryl Dixon stehen ab dem 8. Dezember 2023 bei Magenta TV zum Streamen bereit. Eine zweite Staffel – mit dem Zusatztitel The Book of Carol – befindet sich bereits in Produktion und wird 2024 an den Start gehen.

