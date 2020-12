The Wilds Staffel 2: Wie geht es nach dem WTF-Ende in der Amazon-Serie weiter?

The Wilds bei Amazon Prime macht süchtig. Die 2. Staffel ist noch nicht bestellt, wir schauen trotzdem auf die drängendsten Fragen nach dem WTF-Ende von Staffel 1.

Die neue Amazon-Serie The Wilds fesselt mit einer Mischung aus Lost-Thriller und Coming-of-Age-Drama. Wer Staffel 1 bereits am ersten Wochenende gebingt hat, hat mit Sicherheit Redebedarf und mehr Fragen als Antworten. Wir schauen, wie es in Staffel 2 von The Wilds bei Amazon Prime mit Leah, Shelby & Co. weitergehen kann.

Das Wichtigste zuerst: Kommt eine 2. Staffel The Wilds bei Amazon Prime?

Auch wenn sich Amazon Prime Video noch nicht zur möglichen Fortführung von The Wilds geäußert hat, hofft Showrunnerin Amy Harris auf Staffel 2. Das verrät sie Collider :

Ich denke, wir haben dem Publikum einen wirklich spannenden Cliffhanger gegeben und authentische, aufregende Figuren, in die man investieren will . Also haben wir Hoffnung auf eine 2. Staffel, aber natürlich müssen das die Streaming-Götter entscheiden.

© Amazon Prime Video The Wilds

Nicht nur Amy Harris, auch Amazon setzt dem Werbe-Umfang für The Wilds nach zu urteilen viel Hoffnung in die neue Serie. Wir informieren euch, sobald mehr zu Staffel 2 bekannt ist.

Das WTF-Ende von The Wilds: Nach Dawn of Eve kommt Twilight of Adam

Achtung, Spoiler zu The Wilds Staffel 1: Relativ spät in der 1. Staffel The Wilds enthüllt Gretchen Klein, worum es ihr bei ihrem Big Brother-Experiment Dawn of Eve wirklich geht. Sie ließ neun Mädchen, wobei zwei davon zu ihrem Team gehören, auf einer einsamen Insel aussetzen, um ihre feministische These äußerst misogyn zu beweisen.

Gretchen Klein (Rachel Griffiths) will mit Dawn of Eve belegen, dass Frauen fähiger sind, eine funktionierende und gewaltfreie Gesellschaft zu erbauen und anzuleiten. Sie will das aktuelle Patriarchat mit einem Matriarchat ersetzen. Allerdings schwingt sie sich dafür selbst in eine Machtposition und nutzt die Traumata und Bedürfnisse der jungen Frauen schamlos aus.

© Amazon Prime Video The Wilds

Nachdem den Mädchen suggeriert wird, dass sie von der Insel gerettet wurden, sperren Gretchen und ihr Team sie in eine abgeschottete Einrichtung, um angeblich auf ihre Eltern zu warten. Leah (Sarah Pidgeon) kommt ihre Paranoia am Ende zugute und sie schafft es, aus ihrem Raum auszubrechen.



Sie irrt durch die Gänge der Einrichtung mit dem Wissen, dass der angebliche Absturz, der Aufenthalt auf der Insel und die vorgetäuschte Rettung geplant waren und Teil von etwas Größerem sind.

In der letzten Szene der 1. Staffel betritt sie einen Raum mit Überwachungsmonitoren. Darauf zu sehen sind (vermutlich) Live-Bilder von einem zweiten Experiment. Neben Dawn of Eve (Aufgang von Eva) gibt es auch Twilight of Adam (Untergang von Adam), bei dem offenbar eine Gruppe junger Männer auf einer Insel ausgesetzt wurde.

Das Letzte, was wir hören, sind Leahs Worte: "What the fuck?"

Trailer zu The Wilds: Wie würde die Serie aus Sicht von Twilight of Adam aussehen?

The Wilds - Trailer (Deutsch) HD

Das Ende der 1. Staffel The Wilds war nicht von Anfang an geplant

Wie Showrunnerin Amy Harris im Interview mit Collider zugab, kam die Idee des zweiten Experiments Twilight of Adam erst später:

Auch wenn die 1. Staffel sich fast genauso entwickelt hat, wie wir es erwartet hatten, fiel uns beispielsweise der große Twist am Ende erst zur Hälfte von Staffel 1 ein.

Gretchen Kleins These für das zweite Experiment ist wohl konträr zu Dawn of Eve, dass sich bei Twilight of Adam die Gruppe junger Männer selbst zerfleischt. Bisher scheinen die Jungs allerdings recht friedlich und gesellen sich rund um ein Lagerfeuer. Wir wissen aber nicht, wie lange sie bereits auf der Insel sind.

Staffel 2 von The Wilds: Wie geht es mit Shelby, Leah, Nora & Co. weiter?

Es gibt zwei große Fragen, die der Cliffhanger aufwirft:

Was passiert vor der "Rettung" noch auf der Insel?

Können die Mädchen aus der Einrichtung fliehen?

Was wir bereits wissen, ist, dass Rachel (Reign Edwards) eine Hand verlieren wird. Vermutlich wegen des Hai-Angriffs, dessen Ausgang wir am Ende der 1. Staffel nicht erfahren. Den lockte sie, wie kurz angedeutet wird, mit ihrem Menstruationsblut an.

© Amazon Prime Video The Wilds

Nora (Helena Howard) sehen wir in der Gegenwart kein einziges Mal, sie wurde offenbar schwerer verletzt und wird voraussichtlich erst in Staffel 2 wieder auf die anderen treffen. Wie werden die anderen Mädchen reagieren, wenn sie von Leah erfahren, dass Nora an dem Experiment beteiligt ist?

Shelby (Mia Healey) wird sich noch auf der Insel ihre Haare kurz schneiden und damit auch Äußerlich ein Zeichen gegen die Unterdrückung ihres Vaters setzen.

Woher Shelbys anaphylaktischer Schock in der Einrichtung am Ende der 1. Staffel kommt, ist unklar. Vielleicht war er geplant, um Leahs Ausbruch zu begünstigen. Generell ist Shelby, die in der 1. Staffel ihre internalisierte Homophobie überwindet, eine der spannendsten Figuren. Werden Shelby und Toni (Erana James) eine Beziehung eingehen?

© Amazon Prime Video The Wilds

Da Leah und auch Shelby nun wissen, dass sie Teil eines Experiments sind, kann der Plan von Gretchen Klein und ihren Mitarbeitenden nicht mehr funktionieren. Sie wollten den Mädchen so starke Schuld einreden, dass sie nicht mehr gegen sie aussagen werden. Auch dieser Plan hätte das Prinzip der Frauensolidarität, auf das Gretchen mit dem Experiment unter anderem hinauswill, ad absurdum geführt.

Können die Mädchen aus der Einrichtung fliehen, die Wahrheit ans Licht bringen und Gretchen Klein und ihr Team zur Rechenschaft ziehen?

Wir hoffen darauf, dass Amazon Prime Video The Wilds um eine 2. Staffel verlängert, damit wir Antworten auf all unsere Fragen bekommen.

Was denkt ihr: Wie geht es mit The Wilds in Staffel 2 weiter?