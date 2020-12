Die besten Serien 2020: Amazon Prime Video mit vielen Sci-Fi-Highlights

Bei Amazon Prime Video gab es 2020 neben der 2. Staffel The Boys auch einige neue Serien zu entdecken. Wir haben die 10 besten neuen Amazon-Serien nach Bewertung der Moviepilot-Community herausgesucht.

Wenn wir auf das Serienjahr 2020 zurückblicken, scheint kein Streamingdienst mit der schieren Masse an neuen Serien auf Netflix mithalten zu können. Der größte Konkurrent Amazon Prime Video hatte 2020 sogar noch weniger Eigenproduktionen im Programm als im Vorjahr. An guten neuen Serien mangelte es aber trotzdem nicht.

Im folgenden Ranking haben wir die 10 besten neuen Amazon-Serien des Jahres nach eurer Wertung aufgestellt. Gerade Fans von Science-Fiction haben bei Amazon Prime Video in diesem Jahr einige spannende Serien-Neuheiten zu sehen bekommen. Davon haben es direkt 4 in die Top 10 geschafft - mit dabei ist auch der russische Sci-Fi-Hit The Blackout.

Wie kommt die Top 10 der besten Amazon-Serien 2020 zustande?

Für dieses Ranking haben wir sowohl Amazon-Eigenproduktionen als auch Amazon Exclusives mit in die Wertung mit einfließen zu lassen. Also Serien, die Amazon außerhalb des Ursprungslandes exklusiv vertreibt.

Die Serien müssen 2020 erstmals erschienen sein und mindestens 50 Bewertungen von Moviepiloten aufweisen. Hier könnt ihr auch nochmal das Amazon-Ranking von 2019 nachlesen.

Die besten Amazon-Serien 2020 - Platz 11: Treadstone

Die besten Amazon-Serien 2020 - Platz 10: Hunters

Die besten Amazon-Serien 2020 - Platz 9: Picard

Die besten Amazon-Serien 2020 - Platz 8: Truth Seekers

Die besten Amazon-Serien 2020 - Platz 7: Dispatches from Elsewhere

Die besten Amazon-Serien 2020 - Platz 6: Alex Rider

Die besten Amazon-Serien 2020 - Platz 5: Tales From the Loop

Die besten Amazon-Serien 2020 - Platz 4: Utopia

Platz 3: The Blackout schafft es direkt unter die besten Amazon-Serien 2020

Die Top 11 eurer liebsten Serien-Neuheiten bei Amazon eröffnet die Actionserie Treadstone, die vom gleichnamigen CIA-Geheimprojekt handelt, das den Attentäter Jason Bourne aus den Actionfilmen mit Matt Damon hervorbrachte. Überall auf der Welt "erwachen" plötzlich Agent/innen, die von ihrem Training nichts wissen und ganz normale Leben führen.Für Amazon gehen Al Pacino und Logan Lerman in Hunters auf brutale Nazi-Jagd im Jahre 1977, um eine Verschwörung um die Errichtung des Vierten Reichs zu verhindern. Das ist gewiss kein Historiendrama, sondern ein blutgetränkter und wahnsinniger Rache-Thriller , in dem Nazis vergast, gefoltert und mit Exkrementen erstickt werden. Stilwütig wandert die Serie auf den Pfaden pulpiger B-Movies sowie dem Exploitation- und Grindhouse-Kino der 70er Jahre.Captain Jean-Luc Picard ist 18 Jahre nach seinem letzten Auftritt in Nemesis zurück und beendet seinen Ruhestand, um mit einer neuen Crew durch die Galaxis zu reisen und dabei eine finstere Verschwörung aufzudecken. Trotz einiger dramaturgischer Probleme beendet Star Trek: Picard das 24. Jahrhundert mit interessanten neuen Figuren, emotionalen Wiedersehen und ganz viel Nostalgie. In diesem Sinne: Energie!Die Geisterjagd mit Nick Frost und Simon Pegg ist der ideale Binge für Fans von Horrorkomödien und eine gelungene Mischung aus Grusel und charmantem Brit-Humor. Das Highlight von Truth Seekers sind aber die schrulligen und liebenswerten Hauptfiguren, die mit paranormalen Phänomenen wie Hundepoltergeistern, Maschinengeistern und sprechenden Puppen konfrontiert werden.Die neue Serie von und mit How I Met Your Mother-Star Jason Segel folgt vier Menschen, die sich auf den Straßen Philadelphias auf die Suche nach der größeren Bedeutung des Lebens begeben und in ein seltsames Spiel mit dem mysteriösen Jejune Institut verwickelt werden: eine spannende Entdeckungsreise für die Figuren und uns Zuschauer/innen.Basierend auf den Romanen von Anthony Horowitz folgen wir in Alex Rider den Abenteuern des titelgebenden Jung-Spions, der in Staffel 1 für den MI6 eine Elite-Schule infiltriert und dort wahnsinnige Geheimexperiment aufdeckt. Herausgekommen ist eine actionreiche und kurzweilige Serie, die vielleicht etwas darüber hinwegtrösten kann, dass es dieses Jahr kein neues James Bond-Abenteuer gab.Basierend auf den Büchern des schwedischen Künstlers Simon Stålenhag entführt uns Tales from the Loop in eine Kleinstadt, in der eine mysteriöse Maschine Raum, Zeit und sogar das menschliche Bewusstsein verändert. Jede Folge widmet sich einer anderen Figur, die mit diesen Anomalien konfrontiert wird. Die Serie besticht durch melancholische, nachdenkliche sowie tiefgründige Sci-Fi-Geschichten.Gone Girl-Autorin Gillian Flynn steckt hinter dem US-Remake der britischen Kultserie Utopia. Eine Gruppe von Comic-Fans wird darin in eine Verschwörung um das geheimnisvolle Graphic Novel Utopia hineingezogen, während eine rätselhafte Pandemie zahlreiche Leben kostet. Wer sich vom Vergleich zum Original lösen kann, bekommt hier eine kurzweilige und spannende Serie zu sehen, die euch mit ihren wahnsinnigen Psycho-Figuren in den Bann zieht

Das russische Amazon-Exclusive The Blackout wurde innerhalb kürzester Zeit zum großen Hit und konnte sich gerade noch rechtzeitig zur Fertigstellung dieses Rankings mit 50 Bewertungen und einem Bewertungsdurchschnitt von 6.86 in die Top 3 katapultieren. Die Serie erweist sich nämlich als actionreicher Beitrag zum Genre und ist für jeden Science-Fiction-Fan einen Blick wert.

Platz 2: Upload ist die beste Science-Fiction-Serie bei Amazon 2020

© Amazon Upload

Platz 1: Little Fires Everywhere ist die besten Amazon-Serie 2020

© Hulu Little Fires Everywhere

Amazon-Serien 2020: The Boys bleibt in Staffel 2 unschlagbar

Upload ist das witzigste Science-Fiction-Highlight des Jahres . Im Jahr 2033 bestimmt die Technologie nicht nur das Leben der Menschen, sondern auch ihren Tod. Wir folgen dem Programmierer Nathan, dessen Bewusstsein ins digitale Jenseits hochgeladen wird, wo er sich die Kundendienstmitarbeiterin Nora verliebt und die Umstände seines Todes aufklären muss. Upload sprudelt geradezu über vor kreativen Einfällen und witzigen Details über das Leben der Zukunft.Für alle Fans von Big Little Lies und Serien über Lügen, Eifersucht und Geheimnisse startete mit Little Fires Everywhere der perfekte Ersatz. Ursprünglich stammt die Miniserie aus dem Hause Hulu und wird in Deutschland exklusiv bei Amazon gezeigt. Hier liefern sich Reese Witherspoon und Kerry Washington ein packendes Intrigenspiel im Vorstadt-Idyll , das auch die Moviepilot-Community begeistert hat.

Obwohl wir in diesem Ranking nur auf Serien-Neuheiten eingehen, wollen wir euch die absolute Spitzenposition unter den besten Serien 2020 auf Amazon aber nicht vorenthalten. Denn ein Serien-Rückkehrer schlägt sie alle. Die Superheldensatire The Boys bleibt auch in Staffel 2 unangefochten mit einer Durchschnittswertung von 8.1 auf eurem Platz 1.