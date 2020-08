The Witch Next Door: Gewinnt eins von 5 Filmpaketen

Packender Horrorthriller: Zum Kinostart von The Witch Next Door verlosen wir fünf Hexen- und Besessenheits-Filmpakete bestehend aus Suspiria, Tochter des Teufels und Veronica. Jetzt mitmachen!

Er weckt Erinnerungen an die Horror-Hits der Achtzigerjahre: Mit The Witch Next Door haben Drew und Brett Pierce einen Horrorfilm geschaffen, in dessen Zentrum eine Hexe steht, die uns das Blut in den Adern gefrieren lässt.

Gewinnspiel zu The Witch Next Door: Darum geht es im Horror-Film

Nach der Trennung seiner Eltern verbringt der rebellische Ben ( John-Paul Howard ) die Sommerferien in einer kleinen Küstenstadt. Doch das Leben in dem verschlafenen Örtchen ist alles andere als idyllisch. Denn nicht nur die neue Freundin seines Vaters und verwöhnte Altersgenossen machen Ben zu schaffen, sondern vor allem die Familie im Haus nebenan. Die ist nämlich besessen vom Geist einer jahrtausendealten, mächtigen Wald-Hexe, die es auf Kinder abgesehen hat und die über die Kraft verfügt, die Erinnerung an ihre Opfer auszulöschen. Da ihm niemand glaubt, begibt sich Ben ganz alleine auf einen Feldzug, um der Schreckensherrschaft der Hexe ein für alle Mal ein Ende zu setzen.

Hier könnt ihr den Trailer zu The Witch Next Door anschauen









The Witch Next Door - Trailer (Deutsch) HD





The Witch next Door – 1 von 5 Filmpaketen gewinnen



Wir verlosen 5 Pakete bestehend aus bestehend aus Suspiria , Die Tochter des Teufels und Veronica - Spiel mit dem Teufel. Du willst gewinnen? Dann beantworte einfach folgende Frage richtig: