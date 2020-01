The Witcher mit Karte: Entdeckt die wichtigsten Orte der Netflix-Serie

Netflix hat eine interaktive Karte des Kontinents zur The Witcher-Serie veröffentlicht. Wir fassen die wichtigsten Infos für euch zusammen.

Nachdem wir euch bereits vor einer Weile die wichtigsten Orte der Welt von The Witcher vorgestellt haben, sorgt Netflix seit Neustem mit einer interaktiven Karte für einen noch besseren Überblick über den Kontinent. Wir haben uns anhand dieser Karte noch einmal den einzelnen, für das Verständnis der Serie relevanten Orten gewidmet und stellen sie euch im Detail vor.



Wir verzichten aber darauf, noch einmal näher auf Cintra einzugehen, das in der Serie eine bedeutende Rolle spielt. Ihr lest die wichtigsten Details zu Cintra in unserem ersten Artikel zu den wichtigsten Orten von The Witcher. Aber Achtung: Der nachfolgende Artikel enthält leichte Spoiler zum Inhalt der einzelnen Episoden der 1. Staffel!

The Witcher: Aretusa - Akademie der Zauberinnen



Bei Aretusa handelt es sich um eine Akademie der Zauberkünste, die ausschließlich Frauen zu Zauberinnen ausbildet. Aretusa liegt auf einer Insel vor der westlichen Küste des Kontinents, nahe Oxenfurt und nördlich des Urwalds von Brokilon.



Frauen, die sich an der Akademie zur Zauberin ausbilden lassen, dürfen die Insel während ihrer Ausbildung nicht verlassen. Yennefer, Triss und Ciri besuchen alle Aretusa, weshalb die Akademie gleich in mehreren Episoden der Netflix-Serie vorkommt.



The Witcher-Episoden, die (teilweise) in Aretusa spielt: 2, 3, 7

The Witcher: Blaviken - Geralts Kampf mit Renfri



Das Dorf Blaviken liegt im Königreich von Redanien an der nördlichen Westküste des Kontinents. Es nimmt zu Beginn der Netflix-Serie direkt eine prominente Position ein: Geralt kommt dorthin, nachdem er ein Monster erschlagen hat, um seine Belohnung abzuholen.



Geralt trifft in Blaviken schließlich auf Renfri, die er später bekämpfen muss. Infolgedessen erhält Geralt den Beinamen "der Schlächter von Blaviken".

The Witcher-Episode, die (teilweise) in Blaviken spielt: 1

The Witcher: Lyra - Hauptstadt von Lyrien

Lyra fungiert als Hauptstadt der beiden Königreiche Rivien und Lyrien und befindet sich in der Mitte Lyriens und damit des Kontinents insgesamt. Eine Hauptstraße verbindet die Sommerresidenz der Monarchie mit Riva. Yennefer reist in der Netflix-Serie nach Lyra, als ein abtrünniger Zauberer sie angreift.



The Witcher-Episode, die (teilweise) in beziehungsweise in der Nähe von Lyra spielt: 4

The Witcher: Vizima - Der Fluch der Striege

Vizima ist die Hauptstadt von Temerien und liegt in der Nähe von Aretusa östlich des Urwalds von Brokilon. Vizima erlangt durch den Fluch der Striege traurige Berühmtheit: Temeriens König Foltest geht eine inzestuöse Beziehung mit seiner Schwester ein, aus der eine Tochter namens Adda entsteht.



Adda wird bereits vor ihrer Geburt verflucht und kommt tot zur Welt, während ihre Mutter bei der Geburt stirbt. Sie verwandelt sich in eine Striege, ein verfluchtes Monster, das Temerien heimsucht und wahllos Menschen tötet. Triss Merigold rekrutiert Geralt daraufhin in Vizima, um den Fluch der Striege zu brechen und Temerien von dem Monster zu befreien.



The Witcher-Episode, die (teilweise) in Vizima spielt: 3

The Witcher: Die Berge von Caingorn - Geralt auf Drachenjagd

Die Berge von Caingorn alias Falkenberge bilden das nördlichste Gebirge des Kontinents und liegen im Königreich Kovir. Sie bilden den Handlungsort einer Drachenjagd, an der sowohl Geralt als auch Yennefer teilnehmen.



Wegen der Drachenpopulation und der widrigen Wetterbedingungen soll angeblich noch kein Mensch je die andere Seite der Falkenberge gesehen haben. Trotzdem gibt es dort Menschen, die Kohle abbauen.



The Witcher-Episode, die (teilweise) in den Falkenbergen spielt: 6

The Witcher: Brokilon - Wald der Dryaden

Brokilon gilt als Reich der Dryaden und ist deshalb für Menschen absolut tabu. Der tiefe Urwald liegt nördlich von Verden und Brügge sowie südlich von Aretusa im Westen des Kontinents.



Die Dryaden, die Brokilon bevölkern, erlauben Eindringlingen keinen Zutritt. Lediglich die nicht-menschlichen Scoia'tael und die Druiden dürfen sich in dem Wald aufhalten. Ciri gelangt nach Brokilon, nachdem sie aus einem cintrischen Flüchtlingslager südlich des Waldes geflohen ist.



The Witcher-Episode, die (teilweise) in Brokilon spielt: 4

The Witcher: Sodden - Mittelpunkt des zweiten Nilfgaard-Kriegs

Die Schlacht am Sodden-Berg während des zweiten Nilfgaard-Krieges ereignet sich in der Region Sodden, die südlich von Brugge und östlich von Cintra liegt. Während der Schlacht kämpfen 22 Magier gegen die Armee von Nilfgaard, weshalb der Sodden-Berg auch Berg der Magier heißt.



Triss Merigold gehört zu den Magiern, die an der Schlacht beteiligt sind. Außerdem treffen Ciri und Geralt in einem Wald nahe des Sodden-Berges erstmals aufeinander.



The Witcher-Episode, die (teilweise) in Sodden spielt: 8

Was haltet ihr von der interaktiven Karte, die Netflix zur The-Witcher-Serie veröffentlicht hat?