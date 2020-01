Video zu The Witcher Staffel 2: Henry Cavill macht uns heiß auf die neuen Folgen

Wann und wie geht es mit The Witcher bei Netflix weiter? Henry Cavill meldet sich mit einem ersten Video-Update zum Fortschritt von Staffel 2 zurück.

The Witcher ist mehr als erfolgreich auf Netflix gelandet. Wo die meisten Eigenproduktionen des Streaming-Anbieters sich meist nur über ein sehr kurzes Zeitfenster an Aufmerksamkeit freuen dürfen, sorgt die Fantasyserie mit Henry Cavill in der Hauptrolle seit Wochen für Diskussionen. Besonders spannend gestaltet sich dabei natürlich die Frage: Wann und wie geht es weiter?



The Witcher: Henry Cavills Video-Update zu Staffel 2

Die 2. Staffel von The Witcher wurde längst bestellt. Nun gibt Henry Cavill höchstpersönlich ein Update zur Produktion der neuen Episoden. Bisher ist zwar noch keine Klappe gefallen. Doch die Weihnachtspause ist vorbei, wie der Schauspieler auf Instagram erzählt. Das bedeutet, dass die Crew langsam wieder die Arbeit an der Netflix-Serie aufnimmt. Die Dreharbeiten beginnen in Kürze, so Cavill.

Nachfolgend haben wir das Video für euch eingebunden, in dem Henry Cavill außerdem verspricht, dass er auch in Zukunft auf seinem Instagram-Account weitere Updates zum Fortschritt von Staffel 2 liefern wird - die perfekte Möglichkeit für Fans, um auf dem Laufenden zu bleiben. Wer weiß, vielleicht erhalten wir in die Entstehung die neuen The Witcher-Folgen ähnlich umfangreiche Einblicke wie es etwa bei Der Hobbit der Fall war.

Wann genau die 2. Staffel von The Witcher auf Netflix startet, ist noch nicht klar. Showrunnerin Lauren Schmidt Hissrich stellte bisher nur einen Veröffentlichungstermin für 2021 in den Raum. Das würde auf alle Fälle bedeuten, dass zwischen dem Auftakt der Serie und der Fortsetzung über ein Jahr Pause ins Land ziehen wird. So bleibt den Kreativen wenigstens genügend Zeit, um ausreichend zu planen.

The Witcher Staffel 2: Alle Infos zu den neuen Folgen mit Henry Cavill

The Witcher basiert auf der Geralt-Saga des polnischen Autors Andrzej Sapkowskis. Die 1. Staffel umfasst insgesamt acht Episoden und ist seit dem 20. Dezember 2019 auf Netflix verfügbar.

Wie gut ist The Witcher wirklich? Hört den Moviepilot-Podcast:

Wir gehen in der neuen Podcast-Folge von Streamgestöber den gespaltenen Meinungen zu The Witcher auf den Grund:

Während Ines viele Argumente gegen The Witcher findet, haben unser Kollege Dennis von GamePro und Max gemischte Gefühle und Andrea kommt bei der Serie ins Schwärmen. Wir können uns immerhin einigen, dass nach der 1. Staffel The Witcher ein Musical-Spin-off von Rittersporn angebracht wäre.

Was erwartet ihr euch von der 2. Staffel von The Witcher?