The Witcher-Mitarbeiter platzt der Kragen: Gründe für Henry Cavills Ausstieg sind "ein Haufen Lügen"

Seit Henry Cavills The Witcher-Ausstieg stehen die Macher der Netflix-Serie unter Dauerbeschuss der Fans. Jetzt will einer von ihnen die "Lügen" aufklären.

Hinter den Kulissen der Netflix-Serie The Witcher ist seit Henry Cavills Abgang die Hölle los. Laut Aussagen eines Ex-Mitarbeiters hätten die Autoren sich über die Buchvorlage Andrzej Sapkowskis lustig gemacht. Fans sahen darin den Grund für den Ausstieg des Stars und attackierten die Serien-Macher:innen, bis einem von ihnen jetzt der Kragen geplatzt ist. Er will den "Haufen [an] Lügen" richtigstellen.

The Witcher-Autor zu Gerüchten über Netflix-Serie: Mitarbeiter hat dreist gelogen

Matthew D'Ambrosio arbeitet als Drehbuch-Koordinator an der Netflix-Serie. Mit wüsten Fan-Beleidigungen konfrontiert, riss ihm schließlich die Geduldsschnur. In den sozialen Medien veröffentlichte er eine Antwort, die mittlerweile nur noch als gelöschte Nachricht bei Reddit zu finden ist:

Matt D'Ambrosio Matt D'Ambrosios Äußerung

Es ist cool und lustig, über einen geliebten Job zu sprechen und dann solche Reaktionen zu bekommen, weil ein Arschloch, mit dem du mal gearbeitet hast, deinen Fans einen Haufen Lügen erzählt. [Und das nur,] weil er sich wie ein Arschloch benahm und deswegen gefeuert wurde. [Und] jetzt [sind seine Behauptungen] die Geschichte[, die jeder glaubt].

Er wehrt sich außerdem gegen den Vorwurf, er habe die Vorlage gehasst oder aktiv verspottet:

Ich habe die Spiele gespielt, bevor ich die Bücher gelesen habe und dann die einmalige Gelegenheit bekommen, an [der Netflix-Serie] zu arbeiten. [...] Es ist immer noch ein Traumjob!

Netflix Hatte Henry Cavill wirklich Streit mit den The Witcher-Machern?

Bei dem "Arschloch", das er hier nicht namentlich erwähnt, handelt es sich vermutlich um Beau DeMayo. Der ehemalige The Witcher-Autor hatte in einer Instagram-Diskussion seinen Ex-Kollegen Arroganz im Umgang mit der Vorlage attestiert (hier zitiert von The Direct ):

Ich habe schon bei Serien wie The Witcher gearbeitet, wo die Autor:innen die Bücher und Spiele ganz bewusst nicht mochten. Und sich sogar aktiv über [die Vorlagen] lustig gemacht haben. Damit ist eine Katastrophe vorprogrammiert.

Warum hat Henry Cavill The Witcher wirklich verlassen?

Ob es hinter den Kulissen Streit zwischen Cavill, den Autoren oder Showrunnerin Lauren Schmidt Hissrich gab, ist nach wie vor offen. Der Schauspieler hat sich zu den Gründen seines Ausstiegs noch immer nicht geäußert. Auch DeMayos und D'Ambrosios Äußerungen sind bisher nicht mehr als unbestätigte Meinungen.



Wohlgemerkt dementiert aber auch D'Ambrosio nicht, dass Cavill die Serie womöglich aus Frust verlassen hat. Vielleicht ging ihm die Treue zur Vorlage einfach nicht weit genug. Das belegt aber nicht, dass die Autoren die Spiele oder Bücher wirklich hassen.

