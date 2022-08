The Witcher-Star Henry Cavill zeigt mal wieder, warum er der größte Nerd in Hollywood ist

Henry Cavill ist einer der größten Hollywood-Stars. Aber auch einer der größten Nerds der Traumfabrik, wie der The Witcher-Star nun erneut beweist.

Der Dreh zu The Witcher Staffel 3 läuft auf Hochtouren. Henry Cavill findet trotzdem Zeit für die wirklich wichtigen Dinge des Lebens. Etwa, seinen PC aufzurüsten. Und beweist dabei einmal wieder, dass er der beste, liebenswürdigste Nerd in ganz Hollywood ist.

Henry Cavill nutzt The Witcher-Pause für ein PC-Upgrade

Während der Staffel 3-Dreh von The Witcher wegen einer Corona-Erkrankung unterbrochen werden musste (via The Hollywood Reporter ), wendete sich Cavill offenbar seiner zweiten Leidenschaft zu und verbrachte die Tage mit Online-Videospielen. Aufgrund einer Hitzewelle musste er sich dann allerdings einen neuen Kühler für seinen Computer zulegen.

INSTA

Mein Kühler hat den Geist aufgegeben, also habe ich ihn mitsamt Ventilatorenblättern ersetzt. Ich habe noch zwei bestellt. Aber ich wurde zwischendurch ungeduldig und habe einfach schon die installiert, die bei mir herumlagen.

Henry Cavill ist seit jeher als Nerd-König Hollywoods bekannt und beliebt. Er filmte sich dabei, wie er seinen Computer aufbaute. Das Video ging viral. Fast verpasste er seine Superman-Rolle wegen World of Warcraft. Er bemalt Warhammer 40K-Figuren. Viele Fans wollen ihn dafür einfach nur knuddeln.

Wann kommt The Witcher Staffel 3 zu Netflix?

Selbst Cavills neu heruntergekühlter PC kann die Fans allerdings nicht vor einer längeren Wartezeit bewahren. The Witcher Staffel 3 hat noch keinen konkreten Netflix-Starttermin und soll im Laufe des Jahres 2023 erscheinen.

Die 20 besten Serienstarts im August: Marvel-Doppel, Sandman und House of the Dragon

Ihr braucht noch mehr frische Streaming-Tipps? Die spannendsten Serien, die ihr im August bei Netflix, Amazon, Disney+ und mehr streamen könnt, findet ihr hier in der Monats-Vorschau:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Wir haben die langen Startlisten der Streamingdienste geprüft und stellen euch die 20 großen Highlights des Monats im Moviepilot-Podcast Streamgestöber vor. Mit dabei sind das feurige Game of Thrones-Prequel House of the Dragon, das Netflix-Fantasy-Epos Sandman sowie die schräge MCU-Anwalts-Comedy She-Hulk.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.

Was sagt ihr zu Henry Cavills Gamer-Hobby?