Superman- und The Witcher-Star Henry Cavill bleibt der Nerd-König Hollywoods

Verschiedene Videos zeigen immer wieder die leidenschaftliche Nerd-Seite von Henry Cavill. Auf Instagram hat er seinen Status jetzt selbst wieder bestätigt.

Neben Rollen im DC-Universum oder Netflix' The Witcher lebt Henry Cavill privat am liebsten seine nerdige Leidenschaft aus. Vor einigen Wochen haben wir schon über das sympathische Video berichtet, in dem der Superman-Star glücklich wie ein kleines Kind das Warhammer-Museum in Nottingham besuchte.

Jetzt hat Henry Cavill wieder ein neues Video geteilt, das seinen Status als Hollywoods Nerd-König unantastbar macht.

Henry Cavill präsentiert stolz seine selbstbemalte Warhammer-Figur

Auf Instagram hat der Schauspieler ein kurzes Video veröffentlicht, das eine von Cavills selbstbemalten Warhammer 40.000-Figuren zeigt:

Dazu schreibt er, dass er unzählige verschiedene Farben und Techniken ausprobiert hätte, um langsam eine zufriedenstellende Optik zu erreichen. Alleine die Liebe zum Detail und der lange Prozess, den Cavill beschreibt, macht ihn wieder einmal zum coolsten Nerd unter den Schauspielstars.

Zu Henry Cavills Superman-Zukunft gibt es aktuell leider immer noch keine Pläne. Als nächstes dreht der Star die 3. Staffel The Witcher, für die Netflix gerade die Produktion begonnen hat.

