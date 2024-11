Thomas Gottschalk tritt sein TV-Erbe mit Füßen und es tut weh, ihm dabei zuzuschauen

Thomas Gottschalk steht aktuell in der Kritik. Als größter deutscher Entertainer sollte man sich die Kritik auch zu Herzen nehmen, denn man erfültt auch eine Vorbildfunktion.

Wären Entertainer unsterblich, würden die meisten die Mattscheibe wohl nie freiwillig verlassen. Doch weil das nicht der Fall ist, müssen sie sich zwangsläufig für etwas entscheiden. Eine Option wäre es, würdevoll in den Ruhestand gehen, wie Harald Schmidt es getan hat, oder nach einigen Jahren an ein Comeback zu versuchen, wie zum Beispiel Stefan Raab zurzeit. Thomas Gottschalk hat beides versucht und ist an beidem gescheitert.

Gottschalk erfüllt als größter deutscher Entertainer eine Vorbildfunktion

Thomas Gottschalk spielt abhängig vom Alter des Fernsehzuschauenden eine unterschiedliche Rolle. Ist er bekannt als Teil der Supernasen, langjähriger Moderator bei Wetten, dass..?, oder als Gesicht von Haribo oder Teil von RTL-Shows, wie in seinen späteren Jahren? Es ist nicht zu leugnen, dass Thomas Gottschalk einer der erfolgreichsten Moderatoren Deutschlands ist – wenn nicht sogar der Erfolgreichste.

Doch anhand dieses Erfolgs messen sich schließlich auch Erwartungen an eine Person. Wetten, dass…? war seinerseits die erfolgreichste Show Deutschlands, auch unter Gottschalk. Sie hatte familiären Charakter und wurde nicht grundlos in manchen Kritiken als "Lagerfeuer" bezeichnet. Seine warmherzige, nahbare Art ließ Promis, aus Deutschland und aller Welt, menschlich erscheinen. Er war der beliebte TV-Onkel, der Kindern vor der Couch vermittelte, dass jeder noch so große Promi ein Mensch ist.

Der Unfall von Samuel Koch und der daraus resultierende Rücktritt Gottschalks zeugte von seiner Größe und war beispielhaft für die kommende TV-Generation. Gerade hierbei kann ein Moderator wie Thomas Gottschalk eine Vorbildfunktion erfüllen. Daher ist es so schmerzhaft mitanzusehen, wie sich so eine Größe der deutschen Fernsehlandschaft heutzutage benimmt.

Was ist eigentlich mit Thomas Gottschalk passiert?

Doch was ist eigentlich passiert? Thomas Gottschalk wird seit Jahren vorgeworfen, dass er weibliche Gäste bei Wetten, dass…? unangemessen berührt. Gottschalk wies diesen Vorwurf von sich und erklärte in einem Interview mit dem Spiegel vor ein paar Wochen: "Ich habe Frauen im TV rein dienstlich angefasst."

Aus dem Zusammenhang gerissen klingt das Zitat natürlich weitaus schlimmer, im weiteren Interview-Verlauf vergleicht er das Anfassen von Frauen bei Wetten, dass..? mit einem inszenierten Kuss in einem Film. Der Vergleich hinkt allerdings, denn eine Kussszene folgt einem Drehbuch und Schauspieler:innen sind von vornherein mit dem Arrangement einverstanden. Das wirft die Frage auf, ob die Frauen bei Gottschalk damit einverstanden waren.

Als größter deutscher Entertainer steht man immer im Mittelpunkt

Es ist eine Sache, sich mit der Vergangenheit auseinanderzusetzen und sich möglicherweise für sein Verhalten zu entschuldigen. Eine andere ist es, die Vorwürfe abzustreiten und auf sein eigenes, nicht mehr zeitgemäßes Verhalten zu verharren. Gesellschaftliche Bewegungen wie MeToo haben dazu geführt, dass Frauen im Showbusiness sichtbarer geworden sind. Für Gottschalk wäre das die Möglichkeit gewesen, sein Verhalten zu reflektieren, aber er wehrt sich mit Händen und Füßen dagegen.

Da kommen wir wieder zur Vorbildfunktion: Denn als größter Entertainer Deutschlands steht er – auch im Ruhestand – immer noch im Mittelpunkt. Ja, manche junge Leute belächeln einen, weil sie sowieso kaum noch Fernsehen schauen, doch die kennen Gottschalk im Zweifel sowieso nicht. Das Fernsehen und das Showgeschäft haben sich für die Zuschauenden, wie auch für Entertainer, verändert. Gottschalk versucht jedoch krampfhaft in der heutigen Showwelt Fuß zu fassen, ohne sich mit der aktuellen Showwelt auseinanderzusetzen. Für eine gestandene TV-Legende wie ihn gibt es immer die Option, das sein zu lassen, anstatt das eigene Erbe zu beschmutzen.

Gottschalk kann immer seine Meinung sagen – er muss nur jetzt Konsequenzen fürchten

Thomas Gottschalk machte es stattdessen noch schlimmer. Wenn er sich bei seiner letzten Show von Wetten, dass..? damit verabschiedet, dass er in der Öffentlichkeit nichts mehr sagen darf, hat das schon eine groteske Wirkung. Der Moderator könnte zurzeit wahrscheinlich bei jedem Sender eine Show bekommen, wenn er nur wollte.

Gottschalk hat aktuell einen eigenen Podcast. Er wird regelmäßig in Shows hofiert und zu Interviews eingeladen. Noch dazu hat er kürzlich ein Buch veröffentlicht, in dem er seine Meinung frei äußern durfte – entgegen seiner Behauptung. Herr Gottschalk, nehmen Sie sich doch den Titel ihres Buchs aus dem Jahr 2019 nochmal zu Herzen: "Wer nur alt wird, aber nicht klüger, ist schön blöd".