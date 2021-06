Thor 4 zeigt gerade, wie man Marvel so richtig sauer machen kann: Mit heißen Set-Fotos

Wer gerade einen Marvel-Film dreht, sollte es nicht zu wild treiben. Das ist jedenfalls die Botschaft an Thor 4. Dessen Regisseur provozierte das Studio wohl mit heißen Party-Bildern.

Stellt euch Dolores Umbridge aus den Harry Potter-Filmen vor. Und wenn ihr nicht wisst, wer Dolores Umbridge ist, ruft euch stattdessen den spießigsten Lehrer oder die spießigste Lehrerin eurer Schullaufbahn in Erinnerung.

Und jetzt stellt euch vor, besagte Lehrkraft erwischt euch bei einer etwas zu wilden Dreierknutscherei auf dem Schulhof und treibt euch daraufhin mit hochrotem Kopf auseinander. Genau das ist gerade –Insiderberichten zufolge – im Umfeld des Thor 4: Love and Thunder-Sets passiert. Nur sind die Schüler drei attraktive Stars und die empörte Lehrkraft das Studio Marvel.

Wilder Knutscherei mit Thor 4-Stars und Marvel gefällt das überhaupt nicht

Letzte Woche gingen Paparazzi-Fotos von Taika Waititi und Tessa Thompson um die (Twitter)Welt. Der Thor 4-Regisseur und die Thor 4-Darstellerin (Valkyrie) schmusten auf einer Privatparty mit Popstar Rita Ora rum. Wichtig hier: Rita Ora und Taika Waititi sollen sich seit einigen Wochen daten.

Die Ménage à Thors ging den Marvel-Chef:innen offenbar zu weit, wie der Independent berichtet. Demnach habe die Produktionsfirma den Regisseur "gerügt", nachdem sie auf die (sehr privaten) Bilder aufmerksam gemacht wurde.

Wie verstockt Marvel auf die Thor 4-Bilder reagiert

Marvel und/oder Disney gefalle es nicht, dass eine der größten MCU-Produktion mit den heißen Eindrücken oben bestrahlt wird. Dies sei "nicht gerade das Bild, das sie auf eines ihrer größten Franchises projizieren wollen", so die Quelle. (Mehr zu Thor 4: Kennt ihr die neue Funktion von Chris Hemsworths App schon?)

Zur Erklärung: Disney, Eigentümerin von Marvel, gilt als das "familienfreundlichste" Unterhaltungsunternehmen der Branche. Es will mit Sex bzw. allem, was von der sexuellen Norm abweicht, nicht in Verbindung gebracht werden.

Um dieses zweifelhafte Ziel zu erreichen, wird auch schon mal ein lesbischer Kuss aus einem großen Blockbuster wie Star Wars 9 geschnitten , um ihn bestimmten Ländern besser vermarkten zu können.

Bestätigt sind die Thor 4-Berichte nicht, sie fußen bislang nur auf einer Quelle. Wenn sie stimmen, würde es aber niemanden wundern.

Thor 4-Regisseur Taika Waititi, der als "Party-Tier" bekannt ist, weiß jetzt jedenfalls, was er sich bei diesem Arbeitgeber erlauben darf und was nicht. So oder so wird die angebliche Rüge die Party-Stimmung auf dem derzeit wohl lässigsten Set trüben. Gut, dass die Dreharbeiten in Australien sowieso bald vorbei sind.

Am 5. Mai 2022 startet Thor 4 in den Kinos.

