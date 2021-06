Chris Hemsworth passt fast nicht mehr aufs Bild: Thor 4 feiert wichtigen Meilenstein

Chris Hemsworth hat für Thor 4 trainiert wie ein Berserker. Für den vielleicht größten Höhepunkt des Marvel-Drehs zeigt er noch einmal, was für ein Muskelberg aus ihm geworden ist.

Thor 4: Love and Thunder wird ein einziger riesiger MCU-Spaß, in dem Donnergott-Muckibär Chris Hemsworth mit den Guardians of the Galaxy und vielen alten Weggefährten um die Wette albert. Bei dem Ausblick vergisst man aber leicht, wie viel Anstrengung Hemsworth das Training für die Rolle gekostet hat, dessen Muskelaufbau ihm hoffentlich einen Oscar einbringt. Doch für den Höhepunkt des Marvel-Drehs beweist der Schauspieler jetzt nochmal das Ausmaß seiner Oberarm-Artillerie - und drängt Regisseur Taika Waititi dabei fast aus dem Bild.

Thor 4-Dreh fertig: Chris Hemsworth ist zum Hulk geworden

"Manchmal kommen Leute zusammen und inspirieren die Welt und verändern die Filmlandschaft für immer", schrieb Waititi zu seinem Abschlussbild auf Instagram. "Und dann gibt es mich und Chris Hemsworth, die zu cool sind, als sich mit irgendetwas anderem abzugeben als Filmen, die Menschen totale Freude bereiten."

Und tatsächlich: Regisseur und Darsteller nebeneinander in lässiger Kostüm/80er-T-Shirt-und-Jeans-Kombo sind ein derart bewusst angestrengt cooler Look, dass man sich am liebsten rückwärts aus der Instagram-Tür hinausgackern möchte, die man soeben geöffnet hat.

Und das mittlerweile fast übergriffig expansiv zu nennende Ausmaß von Hemsworths Oberarmen unterstützt nur das Gefühl, aus dem Raum geblasen zu werden. "Es kann einfach nicht sein, dass Chris' Arme derart riesig sind im Film", ist der Kommentar eines IG-Nutzers , "das ist völlig verrückt."

Bizeps-König Chris Hemsworth ist einfach der beste Thor

Nein, das geht. Schließlich ist Hemsworth ein absoluter Fitness-Fanatiker, der mit seiner Mucki-und-Lifestyle-App viele Thor-Fans begeistert. Aber vor allem ist er ein herrlich selbstironischer Typ, der mit Wärme und Humor die Rolle des Donnergotts mimt und sich für keinen von Waitits wahnwitzigen Einfällen zu schade ist – im Gegenteil, diverse verrückte Thor 4-Einfälle dürften auf sein Konto gehen.

Zum Thor 4-Kinostart am 05. Mai 2022 erwartet uns also ein herrlich spritziges Epos mit einem unglaublich sympathischen Muskelberg. Und jetzt zur Feier des Thor-Tages erstmal ab auf die Hantelbank.

