Thrawn hat Star Wars gerettet, als es tot war – und dann wurde seine beste Geschichte offiziell ausgelöscht

Großadmiral Thrawn ist endlich im Live-Action-Sektor des Star Wars-Universums angekommen. Seine beste Geschichte wurde 9 Jahre vor Ahsoka Folge 6 aus der Sternensaga gelöscht.

Star Wars hat im Lauf seiner über vier Dekaden umspannenden Geschichte viele ikonische Bösewichte hervorgebracht, allen voran Darth Vader und den Imperator. Einer der besten Schurken war bis vor Kurzem noch nie in einem Live-Action-Projekt zu sehen. Mit der 6. Folge von Ahsoka hat sich das geändert: Willkommen, Großadmiral Thrawn!

Thrawn, der mit vollständigem Namen Mitth'raw'nuruodo heißt, ist ein spannender Kontrast zu den üblichen Star Wars-Fieslingen. Er ist ein erbarmungsloser Stratege, der niemals impulsiv zum Lichtschwert greifen würde. Stattdessen benutzt er seinen messerscharfen Verstand, um seine Feinde in die Falle zu locken und gegenseitig auszuspielen.

31 Jahre vor Ahsoka führte Thrawn eine geniale Star Wars-Trilogie an, die aus dem Kanon radiert wurde

Thrawn gehört der Spezies der Chiss an. Blaue Haut und rote Augen: Mitunter könnte der Eindruck entstehen, dass er aus dem Avatar-Universum stammt. Thrawn befindet sich aber schon eine ganze Weile in der weit entfernten Galaxis. Bisher existierte er jedoch nur in gedruckter und animierter Form. Das Schlüsselwerk: die Thrawn-Trilogie.

Disney Lars Mikkelsen als Großadmiral Thrawn in Ahsoka

Unter Star Wars-Fans ist die Thrawn-Trilogie ein fester Begriff. Viele, die das Franchise nur über die Filme und Serien verfolgen, haben womöglich noch nie davon gehört. Bei der Thrawn-Trilogie handelt es sich um eine Buchreihe, die von dem US-amerikanischen Autor Timothy Zahn zwischen 1991 und 1993 veröffentlicht wurde.

Zur Thrawn-Trilogie gehören:

Zudem gibt es den Hand of Thrawn-Zweiteiler:

Die Handlung der Thrawn-Trilogie ist nach den Ereignissen von Die Rückkehr der Jedi-Ritter angesiedelt und fokussiert sich auf die Hauptfiguren der Originaltrilogie: Luke, Leia und Han. Thrawn tritt in der Geschichte als der große Bösewicht auf, der das Erbe des Imperiums weiterträgt, obwohl der Imperator und Vader längst Geschichte sind.

Ohne die Thrawn-Trilogie wäre das Star Wars-Franchise Anfang der 1990er Jahre eingeschlafen

Die Thrawn-Trilogie gilt als eine der besten Star Wars-Geschichten überhaupt und ist für das Überleben des Franchise nicht zu unterschätzen. Veröffentlicht wurden die Bücher nämlich in einer Zeit, in der Star Wars popkulturell so gut wie keine Rolle mehr spielte. Doch Thrawn entfachte Anfang der 1990er Jahre in Buchform einen neuen Hype.

Disney Großadmiral Thrawn und seine Gefolgschaft in Ahsoka

Offiziell gehört die Thrawn-Trilogie allerdings nicht mehr zum Star Wars-Kanon. Nach dem Aufkauf von Lucasfilm durch Disney wurde 2014 das gesamte Expanded Universe (also alle Star Wars-Geschichten abseits der Kinofilme und The Clone Wars) aus dem Kanon gestrichen. Jetzt existieren sie getrennt unter dem Star Wars Legends-Banner.

Die Ironie ist bitter: Bevor George Lucas die Sternensaga mit den Special Editions und Prequels im großen Stil zurückbrachte, sorgte die Thrawn-Trilogie nicht nur dafür, dass Star Wars einen Pulsschlag hatte. Die Bücher erweiterten die Mythologie des Franchise und brachten neue ikonische Figuren hervor – und dann wurden sie ausgelöscht.

Inzwischen sind zwei komplett neue Thrawn-Trilogien im offiziellen Star Wars-Kanon entstanden

Erst in den vergangenen Jahren hat Lucasfilm den Bösewicht Schritt für Schritt wieder in den offiziellen Kanon zurückgeholt. Zahn hat inzwischen zwei neue Thrawn-Trilogien geschrieben, die im Einklang mit dem Kanon sind.

Die neue Thrawn-Trilogie (Im Dienst des Imperiums):

Die Thrawn-Prequel-Trilogie (Der Aufstieg):

Der erste Auftritt im neuen Star Wars-Kanon fand im Zuge des Auftakts der 3. Staffel von Star Wars Rebels statt. Bis zum Finale war Thrawn danach als Gegenspieler in der Animationsserie präsent. Genau an dieses Finale schließt jetzt auch die Ahsoka-Serie bei Disney+ an. Gespielt wird Thrawn von dem dänischen Schauspieler Lars Mikkelsen, der die Figur bereits in Star Wars Rebels mit seiner Stimme zum Leben erweckt hat.

Star Wars: Wann kommt Ahsoka Folge 7 zu Disney+?

Langsam, aber sicher bewegen wir uns auf das Finale der Serie zu. Die 7. Folge von Ahsoka erscheint am 27. September 2023 bei Disney+. Wenn ihr sehr früh aufsteht (oder sehr lange wach bleibt), könnt ihr die Folge bereits um 3:00 Uhr morgens schauen.

