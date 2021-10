Thriller-Geheimtipp bei Amazon Prime: Einer der skandalösesten Filme aller Zeiten

Es gibt Filme, die verfolgen einen bis in die dunkelsten Albträume. Auf Amazon Prime könnt ihr aktuell einen verstörenden Skandal-Thriller streamen, der mit seiner außergewöhnlichen Star-Besetzung für 93 Minuten Emotions-Terror sorgt.

Es gibt Filme, die regen einem zum Nachdenken an. Andere bringen einen zum Weinen. Wieder andere zeigen einem Bilder, die man so noch nicht gesehen hat. Und manche Filme geben einem das Gefühl, zum ersten Mal direkt in die Hölle geblickt zu haben. Irreversibel macht alles auf einmal – und ist genau deswegen einer der kontroversesten Filme der Filmgeschichte.

Als der Rachethriller von Skandalregisseur Gaspar Noé 2002 bei den Filmfestspielen in Cannes lief, verließen 200 Menschen vorzeitig den Saal. Und das aus ziemlich gutem Grund

Bei Amazon Prime: Irreversibel hat eine der unerträglichsten Filmszenen aller Zeiten

Der Film beginnt mit einem hektisch gefilmten Mord, bei dem Marcus (Vincent Cassel) einem Club-Besucher den Schädel mit einem Feuerlöscher zu Brei schlägt. Wenig später erfahren wir, was ihn zu dieser Tat bewegt, auch wenn seine Wut den Falschen trifft. Und wem bei der Eingangsszene schon schlecht wurde, dem dürfte sich jetzt endgültig der Magen umdrehen.

© Studiocanal Vincent Cassel in Irreversibel

Marcus' Freundin Alex (Monica Bellucci) wird auf dem Weg durch eine Straßenunterführung brutal vergewaltigt. Fast 10 Minuten lang hält die Kamera unerbittlich auf die verzweifelte Frau, die sich erst wehrt, dann aufgibt und schließlich ins Koma geprügelt wird.

Man kann Gaspar Noé zu Gute halten, dass er die Furchtbarkeit solcher Taten nicht schönt, indem er irgendwann einfach ausblendet oder einen Cut macht. Dass die Szene kaum zu ertragen ist, ist eine bewusste Entscheidung. Das bedeutet aber auch: Wenn ein Film Trigger-Warnungen verdient hat, dann ist es Irreversibel.

Warum ihr Irreversibel bei Amazon Prime trotzdem unbedingt gucken müsst

Gaspar Noés kontroverses Meisterwerk ist aber mehr als rohe Gewalt. Der Film erzählt die Geschichte einer großen Liebe, die in Schmerz und Trauma endet – allerdings rückwärts. Von Szene zu Szene verwandelt sich der Thriller Irreversibel mehr in eine wunderschöne Romanze zwischen Marcus und Alex.

Die Intimität und Chemie, die das Paar miteinander teilt, ist außergewöhnlich. Und lebt auch davon, dass Vincent Cassel und Monica Bellucci zum Zeitpunkt der Dreharbeiten miteinander verheiratet waren.

Irreversibel bietet Trauma und Harmonie, krasse Kamerafahrten und Bilder, die man nie wieder vergessen wird. Von der unheilvollen rotbeleuchteten Straßenunterführung bis zur letzten friedvollen Einstellung auf die weibliche Hauptfigur, die beinahe wirkt wie ein Gemälde. Irreversibel ist 93 Minuten Emotions-Terror für Hartgesottene. Aber es lohnt sich bis zur letzten Minute.

